Pinter für zwei Pokalspiele gesperrt

Mittwoch, 08.02.2017

Dies gab der Verband am Mittwoch bekannt. Fürth hat dem Urteil bereits zugestimmt.

Pinter hatte am Dienstag gegen Gladbach in der 18. Minute wegen eines groben Fouls an Weltmeister Christoph Kramer die Rote Karte gesehen.

Adam Pinter im Steckbrief