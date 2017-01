Norbert Meier will mehr Tore

Montag, 16.01.2017

Beim 1. FC Kaiserslautern erinnert aktuell nicht viel an die Erfolge der langen Klubhistorie. Norbert Meier will in Kaiserslautern wieder besseren Fußball spielen lassen und an erfolgreichere Zeiten erinnern. "Das Publikum muss erkennen, dass wir bereit sind, jeden Meter auf dem Feld zu gehen. Dann können uns die Zuschauer auch wieder mitreißen", sagte er im kicker.

Die Erwartungshaltung ist bei den Roten Teufeln erwartungsgemäß hoch, wie Meier weiß: "Der Druck ist gerade bei Traditionsvereinen, die schon bessere Zeiten erlebt haben, besonders groß. Es gab in Kaiserslautern viele emotionale Momente, sei es vor Freude oder Enttäuschung. Wir müssen den Spagat zwischen der heutigen Zeit und der Vergangenheit schaffen und die Leute wieder für den Verein begeistern."

Auch eine konkrete Spielidee hat Meier für die Rückrunde parat: "Wir haben gute Ansätze. Wichtig ist es zuallererst, sich überhaupt Chancen zu erarbeiten. Wir dürfen aber auch die Defensive nicht außer Acht lassen und müssen hinten weiter so stabil stehen." Mehr Tore sind auch zwingend notwendig. In der Liga stellt Kaiserslautern gemeinsam mit dem KSC und Schlusslich St. Pauli die schlechteste Offensive.

Alle Infos zum 1. FC Kaiserslautern