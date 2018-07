Zlatan Ibrahimovic feiert Schweden: "Jeder Spieler sollte den Goldenen Ball bekommen"

Allsvenskan Göteborg -

Zlatan Ibrahimovic hat für jeden Spieler der schwedischen Nationalmannschaft den Goldenen Ball, die Auszeichnung für den besten Spieler einer WM-Endrunde, gefordert. Die Tre Kronor waren am Samstag im Viertelfinale beim 0:2 an England gescheitert, doch Ibrahimovic zeigte sich mit der Turnierleistung des Teams mehr als einverstanden: "Jeder Spieler von Schweden sollte einen Goldenen Ball bekommen", schrieb er bei Twitter.

In der Vorrunde hatte Schweden die Mannschaften aus Südkorea und Mexiko bezwungen und gegen Deutschland erst in letzter Sekunde 1:2 verloren. Im Achtelfinale setzte sich das Team gegen die Schweiz durch. "Man wird sich ewig daran erinnern, was sie geleistet haben", war sich Ibrahimovic sicher und fügte hinzu: "Vielen Dank für die Show."

Vor der Weltmeisterschaft war über ein Nationalmannschaftscomeback von Ibrahimovic spekuliert worden, doch der Stürmer von LA Galaxy nahm nicht am Turnier in Russland teil, sondern arbeitete als TV-Experte.

Mit 62 Treffern in 116 Partien ist Ibrahimovic der schwedische Rekordtorschütze.