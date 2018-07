Lahm wird WM-Pokal übergeben: "Werde den Stolz des deutschen Fußballs weiterreichen"

Club Friendlies Fr 13.07. Favre-Debüt! Livestream zum ersten Test des BVB Club Friendlies Austria Wien -

Beim Finale der Fußball-WM 2018 wird Philipp Lahm dem neuen Weltmeister den Pokal überreichen. "Ich werde den Stolz des deutschen Fußballs der letzten vier Jahre weiterreichen", sagte er im Interview mit fifa.com.

Lahm, der 113 Mal im Trikot der deutschen Nationalmannschaft aufgelaufen war, wünscht sich für kommende WM 2022 in Katar, dass Deutschland den Titel zurückholt. Die Pokalübergabe "wird ein wehmütiger Moment für uns und für Deutschland", aber auch "ein Anreiz, die Trophäe zurück zu gewinnen", erklärte er.

Deutschlands Leistungen bei der WM seien keineswegs gut gewesen, doch die Nationalelf hat laut Lahm die "Kraft und das Talent, "stärker zurückzukommen und eine neue Generation zu entwickeln, die Gary Linekers Weisheit gerecht wird: 'Fußball ist ein einfaches Spiel. Zweiundzwanzig Männer jagen 90 Minuten lang einem Ball hinterher und am Ende gewinnen die Deutschen.'"

Der ehemalige Kapitän der deutschen Nationalmannschaft richtete via LinkedIn jedoch einen Appell an Nationaltrainer Joachim Löw. Er müsse seinen "kollegialen Führungsstil" ändern, um zurück in die Erfolgsspur zu gelangen.