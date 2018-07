WM heute live: Wer spielt am Dienstag? Achtelfinale mit England, Kolumbien, Schweiz

US Darts Masters Do 05.07. MvG und Co.: Verfolge die Darts-Elite in Las Vegas! World Cup Schweden -

Heute steht der vierte und letzte Achtelfinal-Tag der diesjährigen WM auf dem Programm. Hier bekommt ihr eine Übersicht zu allen Partien des Tages und erfahrt, wo ihr die Spiele im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Am Nachmittag trifft zunächst Schweden auf die Schweiz, ehe es die Engländer mit Kolumbien zu tun bekommen.

WM-Achtelfinale heute live: Wer spielt am Dienstag?

Wie gewohnt finden auch am letzten Spieltag des Achtelfinals zwei Begegnungen statt. Das erste Spiel beginnt um 16 Uhr, vier Stunden später ist der Anpfiff der zweiten Partie.

Uhrzeit Spiele Übertragung 16 Uhr Schweden - Schweiz ARD 20 Uhr Kolumbien - England ARD/Sky

WM-Achtelfinalspiele am Montag live im TV, Livestream und Liveticker

Die ARD übertragt beiden heutigen Achtelfinals im Free-TV. Die Vorberichterstattung beginnt dort um 15.05 Uhr und endet nach der zweiten Partie um 22.30 Uhr. Neben der TV-Übertragung bietet die ARD auch einen Livestream an.

Zusätzlich bietet SPOX euch natürlich auch Liveticker zu den beiden Partien an.

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel zwischen Kolumbien und England und beginnt seine Übertragung im TV und im Livestream auf Sky Go ab 19.45 Uhr. In Österreich zeigt der Sender ORF alle Spiele der Weltmeisterschaft im TV und im Livestream.

Schweden - Schweiz ab 16 Uhr im Liveticker.

Kolumbien - England ab 20 Uhr im Liveticker.

Schweden gegen Schweiz: Das Duell der Außenseiter

In einer Gruppe mit WM-Favoriten Brasilien war für die Eidgenossen von vornherein der Gruppenplatz das Ziel. Am ersten Spieltag rangen die Schweizer der Selecao einen Punkt ab und sicherten sich schließlich durch einen 2:1 Sieg in letzter Minute gegen Serbien das Ticket fürs Achtelfinale.

Die Schweden wurden auf der anderen Seite in der Gruppenphase als Außenseiter gehandelt. In einer Gruppe mit Mexiko und Deutschland prophezeiten den Skandinaviern nur wenige das Erreichen des Achtelfinals. Nach der späten 1:2-Niederlage gegen die DFB-Elf stand Schweden mit dem Rücken zur Wand.

In der letzten Partie lösten die Schweden aber dank eines 3:0-Siegs gegen Mexiko nicht nur das Ticket für die Runde der letzten acht, sondern sicherten sich auch den Gruppensieg.

© getty

Kolumbien gegen England: Kommt der Fußball nach Hause?

Gegen Panama feierten die Three Lions einen dominanten 6:1-Sieg, Tunesien bezwangen sie hingegen erst in der Nachspielzeit. Im finalen Gruppenspiel gegen Belgien war das Achtelfinale bereits in der Tasche, sodass die Engländer viele Spieler schonten. Durch Platz zwei in der Gruppe hat England den vermeintlich einfacheren Weg Richtung WM-Finale.

Kolumbien startete mit einer bitteren Niederlage gegen Japan in die Weltmeisterschaft und hatte daher schon ab dem zweiten Spieltag durchgehend K.o.-Spiele. Ein überragender James Rodriguez gegen Polen und eine aufopferungsvolle Leistung gegen Senegal reichten im Endeffekt aber sogar noch für den Gruppensieg.

WM 2018: TV-Übertragung und Livestream

Einen Überblick zu allen WM-Partien und den entsprechenden TV-Übertragungen findet ihr hier.

WM 2018: Alle Partien des Achtelfinals

Hier findet ihr eine Übersicht zu alle Achtelfinalpartien.