Bester Spieler bei der WM 2018: Wer gewinnt den Goldenen Ball? Kane, Mbappe, Modric

Bei der WM 2018 haben sich bereits einige Spieler in den Vordergrund gespielt. SPOX gibt einen Überblick über die Kandidaten für den Goldenen Ball, die Auszeichnung als bester Spieler bei der WM.

Der Spieler, der am Ende den Goldenen Ball erhält, tritt die Nachfolge von Lionel Messi an, der die Trophäe 2014 trotz der Finalniederlage gegen Deutschland gewann.

Bester Spieler der WM: Kandidaten für den Goldenen Ball

Spieler Mannschaft Kylian Mbappe Frankreich Harry Kane England Luka Modric Kroatien Eden Hazard Belgien Romelu Lukaku Belgien Antoine Griezmann Frankreich

Kylian Mbappe mit 19 Jahren bester Spieler der WM?

Nationalmannschaft: Frankreich

Verein: Paris Saint-Germain

Tore bei der WM 2018: 3

Der 19-jährige Franzose ist der Shootingstar bei der Weltmeisterschaft und überzeugte durch seine Schnelligkeit sowie seine Dribblings auf dem Flügel. Vor allem im Achtelfinale gegen Argentinien zeigte Mbappe eine überzeugende Leistung und führte sein Team mit zwei erzielten Toren und einem herausgeholten Elfmeter in die nächste Runde.

Auch beim 1:0 gegen Peru war Mbappe in bestechender Form: Er erzielte den einzigen Treffer des Spiels und wurde ebenso wie gegen Argentinien als Player of the Match ausgezeichnet.

© getty

Harry Kane: Torschützenkönig und bester Spieler?

Nationalmannschaft: England

Verein: Tottenham Hotspur

Tore bei der WM 2018: 6

Bei England war Harry Kane bisher der entscheidende Spieler, der Stürmer hat mit seinen Toren großen Anteil am Halbfinaleinzug der Three Lions. Seine sechs Treffer machen ihn auch zum heißesten Anwärter für den Goldenen Schuh als bester Torschützenkönig.

Bereits im ersten Gruppenspiel gegen Tunesien erzielte Kane beide Tore beim 2:1-Sieg, darunter den wichtigen Siegtreffer in der Nachspielzeit. An diese Leistung knüpfte er mit drei Toren gegen Panama an. Beim Erfolg gegen Kolumbien verwandelte er bereits während des Spiels vom Punkt und war anschließend auch im Elfmeterschießen erfolgreich. In allen drei Spielen wurde er als bester Akteur ausgezeichnet.

© getty

Luka Modric: Mit entscheidenden Pässen zum Goldenen Ball?

Nationalmannschaft: Kroatien

Verein: Real Madrid

Tore bei der WM 2018: 2

Luka Modric ist der Dreh- und Angelpunkt des kroatischen Spiels. Der Real-Star dominiert das Mittelfeld und gibt das Tempo vor. Darüber hinaus war er gegen Nigeria und Argentinien auch als Torschütze erfolgreich.

Bei den beiden Erfolgen der Kroaten im Elfmeterschießen gegen Dänemark und Russland traf er zudem sicher von Punkt. Der bisherige Lohn: Drei Mal Player of the Match - gegen Nigeria, Argentinien und Russland.

Eden Hazard: Belgiens Anführer auch der WM-Superstar?

Nationalmannschaft: Belgien

Verein: FC Chelsea

Tore bei der WM 2018: 2

Im überaus überzeugenden Spiel der Belgier sticht Eden Hazard heraus. Trotz zahlreicher internationaler Topstars ist Hazard bei den Red Devils Anführer und Taktgeber und zeigte schon mehrere starke Leistungen. Gegen Tunesien etwa war er zudem als zweifacher Torschütze erfolgreich.

Sein bestes Spiel machte er aber wohl gegen Brasilien als Hazard die Defensive der Selecao mit seinen Dribblings immer wieder zur Verzweiflung brachte. Bei den Spielen gegen Tunesien und Japan wählten ihn die Fans zum besten Akteur auf dem Platz.

© getty

Romelu Lukaku als Anwärter auf Spieler der WM 2018?

Nationalmannschaft: Belgien

Verein: Manchester United

Tore bei der WM 2018: 4

Der zweite herausragende Spieler der Belgier ist Romelu Lukaku. Vor allem in der Gruppenphase waren seine Treffer entscheidend für das belgische Spiel. Gegen Panama und Tunesien erzielte er je zwei Tore und hat damit auch noch Chancen auf den Goldenen Schuh.

Doch nicht nur seine Tore machen ihn zum Kandidaten auf die Auszeichnung als besten Spieler. Seine Präsenz im Sturmzentrum verschafft zudem anderen Spieler Räume und er harmoniert optimal mit Eden Hazard und Kevin de Bruyne.

Antoine Griezmann: Kandidat für bester Spieler der WM?

Nationalmannschaft: Frankreich

Verein: Atletico Madrid

Tore bei der WM 2018: 3

Antoine Griezmann ist der Aktivposten in der Offensive der französischen Nationalmannschaft. Drei Mal war er bereits als Torschütze erfolgreich, im Viertelfinals gegen Uruguay gab er per Freistoß zudem eine punktgenaue Vorlage.

Ebenso wie im Spiel gegen Australien erhielt er gegen Uruguay die Auszeichnung als bester Spieler auf dem Platz.