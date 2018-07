WM 2018 - Spaniens Niederlage gegen Russland: Das Ende der Ära Tiki-Taka?

US Darts Masters Do 05.07. MvG und Co.: Verfolge die Darts-Elite in Las Vegas! World Cup Brasilien -

Spanien ist im WM-Achtelfinale gegen Gastgeber Russland gescheitert. Ähnlich wie Deutschland gegen Südkorea ist die Furia Roja weit überlegen, kann das jedoch nicht in Tore ummünzen - und begeht zudem einen fatalen Fehler. Ohne Stars wie Andres Iniesta droht dem Team nun nicht nur ein personeller Umbruch.

Fünf Wochen zuvor hatte er noch gejubelt, auf einem Rasen gut 900 Kilometer südöstlich: Zum vierten Mal hatte er mit Real Madrid die Champions League gewonnen, zum dritten Mal in Folge. Und er hatte den Henkelpott als Kapitän als Erster in Empfang nehmen dürfen.

Diesmal blieben ihm im Luschniki-Stadion nur bittere Tränen, nachdem Russlands Torhüter Igor Akinfeev den Elfmeter von Iago Aspas pariert und die Sbornaja damit sensationall das WM-Viertelfinale erreicht hatte. Die Weltmeisterschaft 2018, sie hatte nach dem Aus von Titelverteidiger Deutschland ihre nächste, nicht für möglich gehaltene Sensation.

Und Kapitän Ramos, der das frühe 1:0 für sein Team mehr oder weniger erzwungen und seinen Elfmeter nach 120 Minuten souverän verwandelt hatte, musste mit einem der "schwersten Augenblicke meines Lebens, meiner Karriere" fertig werden.

Er sei dennoch stolz, Spanier zu sein, betonte er, nachdem er seiner Emotionen wieder Herr wurde. "Wir haben alles gegeben, mehr konnten wir nicht tun." Beim Elfmeterschießen handle es sich eben um eine Lotterie: "Wir werden bei den großen Turnieren zurückkommen. "

Spanien wie Deutschland: "Der entscheidende Schritt hat gefehlt"

Elfmeter als Lotterie, damit hatte der 32-Jährige zweifellos recht: Nur wenige Zentimeter lagen zwischen Sieg oder Niederlage. Akinfeev war gegen Aspas schon auf dem Weg in die falsche Ecke, mit dem linken Fuß kam er dennoch irgendwie an den Ball und dieser landete nicht im Tor. Auf der Gegenseite haderte Keeper David de Gea, bei diesem Turnier ohnehin schon mehrfacher Unglücksrabe, wiederholt mit dem Schicksal: Gleich mehrere Strafstöße hatte er ohne Fortune noch berührt, einer rutschte hauchdünn zwischen Oberkörper und rechtem Arm über die Linie.

Aber "alles gegeben", das hatte die Furia Roja nicht über die komplette Spielzeit. Zwar erinnerte die Partie von ihrer Grundordnung her fatal an Deutschlands 0:2 gegen Südkorea, mit 24:7 Torschüssen für Spanien, einem unglaublichen spielerischen Übergewicht und fast 80 Prozent Ballbesitz. Auch die Analyse von Spaniens Ikone Andres Iniesta hätte genauso gut aus dem Mund eines Toni Kroos stammen können: "Das letzte Bisschen hat gefehlt, der entscheidende Schritt. Wir haben nicht alles abrufen können."

Einzelkritik und Noten zu Spanien - Russland: Igor, du verdammter Held! © getty 1/33 Russland hat einen neuen Helden: Torhüter Igor Akinfeev hielt die Sbornaja nicht nur im Elfmeterschießen in der WM. Bei Spanien enttäuschen einige Leistungsträger. Die Noten und die Einzelkritik zum sensationellen Weiterkommen Russlands. © getty 2/33 Fernando Hierro hatte wie sein Gegenüber auch eine Überraschung in der Startelf parat: Altmeister Iniesta musste für Marco Asensio weichen. © getty 3/33 David De Gea: Lange Zeit überhaupt nicht gefordert, bei Dzyubas Elfmeter dann in der falschen Ecke. Ansonsten sicher bei Flanken. Im Elferschießen wehrte er keinen Schuss ab. Note: 4. © getty 4/33 Nacho: Vor dem 0:1 von Zhirkov umgecheckt. Deutlich unauffälliger als Alba auf der anderen Seite. Setzte kaum Impulse, nahezu kein Angriff lief über rechts. Durch und durch solide, mehr aber nicht. Note: 3,5. © getty 5/33 Gerard Pique: Zunächst wenig gefordert, strahlte aber keine Sicherheit aus. Machte beim Handelfmeter eine unglückliche Figur. Danach wie Ramos häufig mittellos in den Duellen. Stabilisierte sich und legte eine überragende Passquote auf. Note: 4. © getty 6/33 Sergio Ramos: Setzte seine Stärke bei Standards früh ein und erzwang das Eigentor zum 1:0. Anschließend im Zweikampf ungewohnt schwach, besonders gegen Dzyuba ohne Zugriff. Erst als dieser vom Platz war, wurde Ramos sicherer. Bock in der 87. Note: 4. © getty 7/33 Jordi Alba: Schob extrem hoch in die Offensive und strahlte dort Gefahr aus. Zudem mit einer überragenden Passquote. In der Zweikampfführung und im Stellungsspiel anfangs wacklig, dann mit einigen starken Klärungsaktionen. Note: 3. © getty 8/33 Koke: Metronom im Mittelfeld mit extremer Passsicherheit (96 Prozent). Vogelwilde Klärungsaktion vor der Ecke, aus der das 1:1 resultierte. Ansonsten stark im Zweikampf (67 Prozent) und in der Balleroberung. Verschoss im Elferschießen. Note: 3. © getty 9/33 Sergio Busquets: Noch unauffälliger und mit deutlich weniger Ballaktionen als Koke neben sich. Viele Sicherheitspässe und weniger dominant in der Balleroberung und -verteilung. Note: 3,5. © getty 10/33 David Silva: Bewegte sich viel im Zehnerraum, schaffte es von dort aus jedoch nicht, dem Spiel seinen Stempel auszudrücken. Schwache Passquote, kaum an Torschüssen beteiligt, in der 67. Minute ausgewechselt. Note: 5. © getty 11/33 Isco: Erneut sehr präsent in der spanischen Offensive. Starke Seitenverlagerung vor dem Freistoß zum 1:0. Verlor sich in der zweiten Halbzeit in Schönspielerei und arbeitete wenig nach hinten. Mit knapp 200 Ballaktionen dennoch ein Aktivposten. Note: 3. © getty 12/33 Marco Asensio: Schlug den Freistoß vor dem Führungstor. Spielte danach in der spanischen Offensive jedoch überhaupt keine Rolle mehr. In der 104. Minute für Rodrigo ausgewechselt. Note: 4,5. © getty 13/33 Diego Costa: Kam in der Spitze nicht zum Zug. Ließ sich häufig fallen, um sich die Bälle aus dem Mittelfeld zu holen, oder wich auf die Flügel aus. Insgesamt aber kaum Ballaktionen, mit miserabler Passquote und nur einem gefährlichen Abschluss. Note: 5. © getty 14/33 Andres Iniesta: Ersetzte ab der 67. Minute den enttäuschenden Silva. Hatte in der 85. Minute mit einem Fernschuss die große Chance zum 2:1. War danach nicht so dominant, wie man es von ihm kennt. Note: 3,5. © getty 15/33 Dani Carvajal: Ab der 70. für Nacho im Spiel. Wurde deutlich mehr ins Spiel eingebunden als Nacho, konnte jedoch ebenfalls kaum Akzente setzen. Note: 3,5. © getty 16/33 Iago Aspas: Durfte ab der 80. Minute für Costa ran. Brachte Schwung rein. Nur fünf Minuten später an der größten spanischen Chance beteiligt. Danach zwar dynamisch, aber glücklos und schwach im Passspiel. Verschoss dazu den entscheidenden Elfer. Note: 4. © getty 17/33 Rodrigo Moreno: In der 104. Minute für Asensio eingewechselt. Starke Bewegung gegen Granat in der 109. Minute, vergab dann jedoch die große Gelegenheit gegen Akinfeev. Auch danach sehr dynamisch. Keine Bewertung. © getty 18/33 Bei den Russen verzichtete Trainer Cherchesov überraschend auf Drei-Tore-Mann Denis Cheryshev. So ging die Sbornaja in das Achtelfinale gegen Spanien. © getty 19/33 Igor Akinfeev: Beim Gegentor machtlos. Im Laufe der Partie mit starken Paraden (insgesamt neun!), u.a. gegen Costa (45.) und Iniesta (85.). Überragend, wie er die Rodrigo-Chance vereitelte. Held im Elferschießen mit zwei gehaltenen Schüssen. Note: 1,5. © getty 20/33 Ilya Kutepov: Rechts in der Dreierkette der stabilste Verteidiger. Erster Aufbauspieler und damit mit vielen Ballaktionen, dazu die meisten klärenden Bälle und die meisten abgefangenen Bälle. Note: 2,5. © getty 21/33 Sergei Ignashevich: Nach Asensios Freistoßflanke im Zweikampf mit Ramos überfordert und dann mit dem Eigentor. Ließ sich davon nicht nachhaltig verunsichern und gewannen einen Großteil seiner direkten Duelle. Zudem die meisten klärenden Aktionen. Note: 3. © getty 22/33 Fedor Kudryashov: Im Spielaufbau kaum eingebunden. Nicht gut im Zweikampf. Nutzte nach einem Ballgewinn in der 93. Minute den Raum vor sich nicht und verspielte damit eine gute Gelegenheit. Note: 4. © getty 23/33 Mario Fernandes: Gemeinsam mit Kutepov für die Spielauslösung zuständig. Hatte mit Abstand die meisten Ballaktionen bei Russland. Kratzte einen Ball stark von der Linie und leitete damit eine Torchance ein (39.). Offensiv häufig ungenau. Note: 3. © getty 24/33 Daler Kuzyaev: Bekam im zentralen Mittelfeld kaum einen Fuß an den Ball. Bis zu seiner Auswechslung in der 97. Minute nur mit 30 Ballaktionen. Im Zweikampf nicht immer stabil, offensiv wirkungslos. Durchwachsen. Note: 4,5. © getty 25/33 Roman Zobnin: Gab den ersten, übermotivierten Schuss der Russen ab. Setzte sich später vor der Golovin-Chance gut durch. Ansonsten im Zweikampf und im Passspiel deutlich schwächer als in der Gruppenphase. Nach einer Gelben Karte zurückhaltend. Note: 4,5. © getty 26/33 Yuri Zhirkov: Rannte Nacho vor dem Freistoß zum 0:1 ungestüm um. Stabilisierte sich danach im Zweikampf. Offensiv ohne nennenswerte Akzente. Zur Pause ausgewechselt. Note: 4. © getty 27/33 Aleksandr Samedov: Verdaddelte den Ball in der 35. gegen Isco knapp vor dem Strafraum und hatte Glück, dass dieser nichts daraus machte. Schlug die Ecke vor dem Ausgleich. Solide, aber ohne großen Einschlag. Note: 3,5. © getty 28/33 Artem Dzyuba: Funktionierte als Prellbock in der russischen Offensive anfangs nur punktuell, dann nicht mehr zu halten. Bei Standards präsent. Holte so den Handelfmeter heraus und verwandelte souverän. In der 65. ausgewechselt. Note: 2,5. © getty 29/33 Aleksandr Golovin: Setzte einen gefährlichen Schuss nur knapp neben das Tor (36.). Der passsicherste Russe und immer wieder mit Ideen, insgesamt allerdings nicht so auffällig wie in den Gruppenspielen. Note: 3,5. © getty 30/33 Vladimir Granat: Kam zur Pause für Zhirkov. Brachte keinen einzigen Pass zum Mann. Ließ sich vor dessen Chance übel von Rodrigo Moreno düpieren. Zumindest im Zweikampf ordentlich. Note: 5. © getty 31/33 Denis Cheryshev: Ersetzte ab der 61. Minute Samedov. Berührte den Ball in einer knappen Stunde neunmal, verlor fünf von sechs Zweikämpfen. Immerhin ein verwandelter Elfer. Note: 4,5. © getty 32/33 Fedor Smolov: Ab der 65. Minute für Dzyuba im Spiel. Aber deutlich weniger präsent als dieser. Setzte einen Ball aus vielversprechender Position recht deutlich daneben. Darüber hinaus ohne Wirkung, schwach im Zweikampf und im Passspiel. Note: 4,5. © getty 33/33 Aleksandr Erokhin: Kam als vierter Einwechselspieler in der Verlängerung für Kuzyaev. Das Spiel lief komplett an ihm vorbei, er hatte gerade einmal vier Ballaktionen. Note: 4.

Spanien macht gegen Russland einen entscheidenden Fehler

Doch am Ende hatte man sich die Pleite auch selbst zuzuschreiben. Schließlich hatte man das geschafft, was Deutschland drei Spiele lang verwehrt blieb: ein frühes Tor. Freistoß von der rechten Seite, griechisch-römische Einlage zwischen Ramos und Russlands Veteran Sergey Ignashevich - und nach nicht einmal einer Viertelstunde stand es 1:0 für den Favoriten.

Statt gegen angeknockte und spielerisch enorm limitierte Gastgeber - Stanislav Cherchesov hatte mit Smolov und Cheryshev auf zwei gute Techniker in der Startelf verzichtet - schnell für klare Verhältnisse zu sorgen, nahm Spanien den Fuß vom Gas. Den Ball hatte man über die kommenden gut 20 Minuten fast so oft wie zuvor, doch wo man zuvor zumindest nach Lücken in der russischen Fünferkette gesucht hatte, wurde plötzlich selbst bei verheißungsvollen Angriffen lieber abgedreht. Das klassische, spanische Tiki-Taka sollte den Gegner zermürben.

Stattdessen baute es ihn wieder auf. Ermutigt durch die nun zurückhaltende Spielweise der Spanier rückte die Sbornaja etwas weiter aus der eigenen Hälfte heraus, hatte nun selbst offensive Aktionen. Zwar war der Ausgleich nach einem "Was hat er sich bloß dabei gedacht?"-Handspiel von Gerard Pique nicht wirklich planbar, doch bereits ein paar Minuten zuvor hatte Golovin am linken Pfosten verfehlt, Koke den Ball fast selbst an de Gea vorbei bugsiert.

Über 1.000 Pässe: Spaniens wirkungsloses Tiki-Taka

Nach dem Ausgleich tat Spanien wieder mehr, die letzte Dreiviertelstunde der Partie spielte sich fast ausschließlich vor dem russischen Strafraum ab. Nur schien es Tiki-Taka um seiner selbst willen zu sein, ohne Idee, Plan und Ziel außer Ballbesitz. So schlug Deutschland gegen Südkorea trotz 30 Minuten weniger Spielzeit insgesamt sieben Flanken mehr, dabei hat Spanien mit Diego Costa 80 Minuten einen echten Strafraumstürmer auf dem Feld.

Stattdessen darf man sich nun mit einem zweifelhaften Rekord schmücken: Mehr als 703 Pässe waren in einem WM-Spiel noch nie an den eigenen Mann gebracht worden. Spanien pulverisierte diese Bestmarke mit 1.029 Pässen förmlich, schon lange vor der Verlängerung, doch wirkliche Torchancen blieben viel zu lange Mangelware. Der Höhepunkt, ja, der Exzess des Tiki-Taka. War er gleichzeitig sein Ende?

Schließlich stehen dem Weltmeister von 2010 tiefgreifende Veränderungen bevor. Andres Iniesta gab nach dem Schlusspfiff seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft bekannt, mit ihm verlässt der Letzte einer goldenen Generation die Bühne. Er war von der Bank gekommen und hatte sich nach Kräften bemüht, Gefahr auszustrahlen. Fast wäre er in der Verlängerung zum Helden geworden, doch Akinfeev parierte.

Iniestas Rücktritt aus der Nationalmannschaft: Was ist mit Ramos und Silva?

Es war Iniestas letztes Spiel auf der ganz großen Bühne: Der 34-Jährige verlässt den FC Barcelona und geht zu Vissel Kobe nach Japan. "Natürlich war es nicht der Abschied, den ich mir erträumt hatte, aber so ist das Leben", bilanzierte er nach Schlusspfiff gefasst.

Er wird nicht der einzige bleiben. Ein Rücktritt Piques, 31, steht seit Januar im Raum, Sergio Ramos gehört mit 32 zu den Veteranen. David Silva ist ebenso 32 Jahre alt wie Linksverteidiger Nacho, Diego Costa und Sergio Busquets werden noch dieses Jahr 30. Sie alle gehören der Weltklasse an, doch wie schon beim DFB ist nun die Frage, ob es den Umbruch geben wird, geben muss. Und wer ein Teil davon sein wird.

Noch eine Parallele zu Deutschland: Das betrifft auch den Trainerposten. Doch während Joachim Löw nach zwölf Jahren als Cheftrainer unangreifbar nach Russland gereist war und auch nach dem blamablen Vorrundenaus gehalten werden soll, stehen die Dinge in Spanien komplizierter.

Spaniens Trainer: Entscheidung für Hierro rächt sich

Fernando Hierro wurde nur Tage vor dem ersten Spiel in einer Hauruck-Aktion auf den Trainerposten gehievt, dem Vernehmen nach gegen den Willen einiger Führungsspieler. War es auch die Unerfahrenheit des 50-Jährigen, die Spanien am Ende die Chance auf den Titel kostete? Ein Jahr Cheftrainer bei Real Oviedo, ein Jahr Co-Trainer bei seinem langjährigen Verein Real Madrid, mehr gibt die Vita Hierros nicht mehr. Eine eigene Spielidee mit Team zu entwickeln war unmöglich. So wurschtelte sich die Mannschaft ins Achtelfinale und konnte die gute Auslosung nicht nutzen.

Kaum vorstellbar, das Hierro bleiben darf. "Ich habe die Entscheidung nicht bereut, weil es um Verantwortung, Überzeugungen und Werte ging, es war keine sportliche Entscheidung", betonte Verbandspräsident Luis Rubiales in der Mixed Zone nach der Partie. Er sei Hierro für seinen Einsatz dankbar, die Entscheidung werde in den nächsten Wochen fallen.

In einer Zeit also, in der man lieber für sportliche Schlagzeilen gesorgt hätte. Stattdessen ist der nächste Gigant des Weltfußballs am Boden. Wenn er wieder aufsteht, wird er ein anderer sein. Mit neuen Gesichtern, vielleicht sogar einer neuen Spielidee.