Schweden gegen Schweiz: WM-Achtelfinale heute live im Livestream und TV

US Darts Masters Do 05.07. MvG und Co.: Verfolge die Darts-Elite in Las Vegas! World Cup Schweden -

Schweiz (Highlights) World Cup Kolumbien -

England (Highlights) Club Friendlies Schalke 04 -

Southampton World Cup Uruguay -

Frankreich (Highlights) World Cup Russland -

Kroatien (Highlights) Allsvenskan Göteborg -

Kalmar Club Friendlies FC Schalke 04 -

Hebei CFFC Club Friendlies Bournemouth -

FC Sevilla Allsvenskan Norrköping -

Häcken

Am Dienstag stehen bei der WM 2018 die letzten Achtelfinal-Paarungen an: Schweden bekommt es dabei mit der Schweiz zu tun. Hier gibt es alle Informationen zur TV-Übertragung und Livesteams im Internet.

Im Viertelfinale trifft der Sieger auf den Gewinner der Partie zwischen England und Kolumbien.

Schweden gegen Schweiz heute live im Livestream und TV

Der slowenische Schiedsrichter Damir Skomina wird die Partie um 16 Uhr im Saint-Petersburg Stadium anpfeifen.

In Deutschland haben sich die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF die Rechte für alle Partien der WM 2018 gesichert, aber auch Sky zeigt ausgewählte Partien. Das Match zwischen Schweden und der Schweiz wird ausschließlich in der ARD übertragen.

Außerdem bietet die ARD einen kostenlosen Livestream für das Spiel an. Die Übertragung beginnt um 15.05 und endet - vorausgesetzt es gibt keine Verlängerung - nach den Nachberichten um ca. 18.25 Uhr. In folgender Besetzung begleitet die ARD die Partie:

Moderation: Alexander Bommes

Experte: Hannes Wolf

Kommentator: Tom Bartels

In Österreich überträgt das ORF die Partie im TV und im Livestream.

© getty

Wo kann ich Schweden gegen Schweiz im Liveticker verfolgen?

SPOX hat zu allen Partien der WM 2018 einen Liveticker. Das Achtelfinale zwischen Schweden und der Schweiz könnt ihr hier verfolgen.

Schwedens Weg ins Achtelfinale bei der WM 2018

Die Skandinavier haben die Gruppe F mit Mexiko, Südkorea und Deutschland gewonnen. Zum Auftakt besiegte Schweden Südkorea mit 1:0, ehe es die Last-Minute-Niederlage gegen Deutschland gab. Zum Abschluss gewann das Team von Janne Andersson mit 3:0 gegen Schweden. Erfolgreichster schwedischer Torschütze bei der WM ist Abwehrspieler Andreas Granqvist mit zwei Treffern, er traf sowohl gegen Mexiko als auch gegen Südkorea. Das ist die Abschluss-Tabelle der Gruppe F.

Platz Team G U V Torv. Punkte 1 Schweden 2 0 1 5:2 6 2 Mexiko 2 0 1 3:4 6 3 Südkorea 1 0 2 3:3 3 4 Deutschland 1 0 2 2:4 3

© getty

Schweiz' Weg ins Achtelfinale bei der WM 2018

Die Schweiz ist noch ungeschlagen. In der Gruppe E ließen die Eidgenossen sowohl Serbien als auch Costa Rica hinter sich und sortierten sich so auf dem zweiten Platz hinter Brasilien ein. Gegen die Südamerikaner erkämpfte die Schweiz zum Auftakt ein Remis, ehe sie gegen Serbien knapp gewann. Am dritten Gruppenspieltag trennte sich die Mannschaft von Vladimir Petkovic mit 2:2 von Costa Rica. Bei der Schweiz traf noch kein Spieler bei der WM zwei Mal. Das ist die Abschlusstabelle der Gruppe E.