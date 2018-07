Russland gegen Kroatien: Wer ist der Kommentator des WM-Viertelfinals?

US Darts Masters Fr 06.07. MvG und Co.: Verfolge die Darts-Elite in Las Vegas! World Cup Uruguay -

Frankreich (Highlights) World Cup Brasilien -

Belgien (Highlights) World Cup Schweden -

England (Highlights) World Cup Russland -

Kroatien (Highlights) Allsvenskan Göteborg -

Kalmar Club Friendlies FC Schalke 04 -

Hebei CFFC Club Friendlies Austria Wien -

Borussia Dortmund Club Friendlies Bury -

Liverpool Club Friendlies Rapid Wien -

Hamburger SV Club Friendlies Bournemouth -

FC Sevilla Allsvenskan Norrköping -

Häcken CSL Shandong Luneng -

Shanghai SIPG J1 League Hiroshima -

Gamba Osaka J1 League Nagasaki -

Kobe CSL Guangzhou Evergrande -

Zhicheng Club Friendlies Sion -

Inter Mailand Club Friendlies Blackburn -

Liverpool

Bei der Heim-WM trifft Russland im Viertelfinale auf die bisher sehr starken Kroaten. Es dürfte eine ziemlich intensive Partie werden. Wer das Spiel im TV kommentiert, erfahrt ihr hier.

Mit der Übertragung im Free-TV ist am Samstag die ARD an der Reihe und zeigt das Spiel exklusiv. Sky hat sich für die Übertragung des Spiels zwischen Schweden und England früher am Tag entschieden.

Russland - Kroatien: Wer kommentiert das Spiel?

Die ARD bietet neben der TV-Übertragung auch einen Livestream im Internet an.

Kommentator: Gerd Gottlob

Bereits im Jahr 1998 kommentierte er erstmals eine WM-Begegnung. Zum festen Stamm der Länderspiel-Reporter gehört Gottlob aber erst seit der WM 2006.

© getty

Die Berichterstattung vor und nach dem Spiel wird dabei von Alexander Bommes geleitet. Zusammen mit Experte Thomas Hitzlsperger führt er durch den Abend.

Alle TV-Kommentatoren bei der WM im Überblick

ARD, ZDF und Sky sind mit insgesamt neun Kommentatoren bei der Weltmeisterschaft in Russland vertreten.

Sender Kommentator(in) ARD Tom Bartels ARD Steffen Simon ARD Gerd Gottlob ARD Florian Naß ZDF Bela Rethy ZDF Claudia Neumann ZDF Oliver Schmidt ZDF Martin Schneider Sky Wolff Fuss

Russland - Kroatien im Liveticker

Fall ihr das Spiel nicht in der ARD-Übertragung verfolgen könnte, bleibt ihr auch mit unserem Liveticker immer auf dem Laufenden.