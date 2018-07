WM 2018, News und Gerüchte: Wird Luis Enrique neuer Nationaltrainer Spaniens?

US Darts Masters Do 05.07. MvG und Co.: Verfolge die Darts-Elite in Las Vegas! World Cup Brasilien -

Nach dem WM-Aus der Spanier gibt es bereits Spekulationen über mögliche Nachfolger von Nationaltrainer Fernando Hierro. Auch in Argentinien dürfte es dem Coach an den Kragen gehen. Außerdem dabei: Englands katastrophale Elfmeter-Bilanz und die feiernden Russen.

Luis Enrique als neuer Spanien-Coach im Gespräch

Nach dem Aus im WM-Achtelfinale gegen Russland dürfte der für den entlassenen Julen Lopetegui eingesprungene Fernando Hierro keine Zukunft als Nationaltrainer Spaniens haben. Schon gibt es die ersten Gerüchte, wer die Seleccion übernehmen könnte.

Als Top-Kandidat wird in den spanischen Medien aktuell der frühere Trainer des FC Barcelona, Luis Enrique, gehandelt. Der 48-Jährige ist derzeit ohne Job und könnte entsprechend sofort die Arbeit aufnehmen.

"Wir werden uns diese Woche beim Verband zusammensetzen und dann Entscheidungen treffen. Jetzt beginnt der erste Tag eines neuen Projekts", sagte Verbands-Präsident Luis Rubiales.

Wie geht es in Argentinien mit Sampaoli weiter?

Nach dem Aus im Achtelfinale gegen Frankreich will in Argentinien so gut wie jeder Mensch Nationaltrainer Jorge Sampaoli loswerden. In einer Online-Umfrage des populären Sportblattes Ole sprachen sich 84 Prozent der über 120.000 sich beteiligenden User gegen ihn aus. Die Tageszeitung Clarin listete in einer WM-Nachbetrachtung nicht weniger als 40 Fehler in seiner Amtszeit auf.

Sampaoli selbst, in Russland von den Spielern zum Statisten an der Außenlinie degradiert, denkt allerdings verständlicherweise erst gar nicht an Rücktritt. "Wir hatten eine schwierige WM-Qualifikation, dann war die Zeit bis zum Turnier sehr kurz", monierte der 58-Jährige und pocht "mit mehr Zeit zum Arbeiten" auf Vertragserfüllung bis 2022.

Englands katastrophale Elfmeter-Bilanz

Seit 1990 hat England mit der Nationalmannschaft sechs der sieben Elfmeterschießen bei EM oder WM verloren. Am Dienstag gegen Kolumbien (20 Uhr im LIVETICKER) gilt es also, ohne den finalen Showdown vom Punkt durchzukommen.

Turnier und Runde Begegnung WM 1990, Halbfinale Deutschland - England 4:3 EM 1996, Viertelfinale England - Spanien 4:2 EM 1996, Halbfinale Deutschland - England 6:5 WM 1998, Achtelfinale Argentinien - England 4:3 EM 2004, Viertelfinale Portugal - England 6:5 WM 2006, Viertelfinale Portugal - England 3:1 EM 2012, Viertelfinale Italien - England 4:2

Russland feiert seine Helden

Nach dem sensationellen Triumph gegen Spanien hat die russische Presse ihre Helden überschwänglich gefeiert. "Ein Wunder: Russland hat die Fußballgeschichte umgeschrieben", jubelte gazeta.ru.

Torhüter Igor Akinfeev, der im Elfmeterschießen zum Matchwinner wurde, wurde von Komsomolskaja Prawda gar als "Gott" bezeichnet. Und ria.ru schrieb: "Ein Bein Gottes. Spanien hat im Russischen Roulette verloren."