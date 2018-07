Kroatien bei der WM 2018: So verlief der Weg ins Halbfinale: Gruppe, Gegner, K.o.-Phase

Club Friendlies Mi 11.07. BVB, S04, Liverpool: Schaue die Testspiel-Kracher live! World Cup Frankreich -

Belgien (Highlights) Club Friendlies FC Schalke 04 -

Hebei CFFC World Cup Kroatien -

England (Highlights) Club Friendlies Austria Wien -

Borussia Dortmund Club Friendlies Bury -

Liverpool Club Friendlies Bournemouth -

FC Sevilla Allsvenskan Norrköping -

Häcken CSL Shandong Luneng -

Shanghai SIPG J1 League Hiroshima -

Gamba Osaka J1 League Nagasaki -

Kobe CSL Guangzhou Evergrande -

Zhicheng Club Friendlies Sion -

Inter Mailand Club Friendlies Dynamo Dresden -

Huddersfield Club Friendlies Wolverhampton -

Ajax Club Friendlies Blackburn -

Liverpool International Champions Cup Man City -

Borussia Dortmund CSL Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande International Champions Cup FC Bayern München -

PSG Club Friendlies Benfica -

FC Sevilla Club Friendlies Marseille -

Villarreal J1 League Kobe -

Shonan J1 League Kashima -

Kashiwa CSL Hebei CFFC -

Jiangsu Allsvenskan AIK -

Brommapojkarna International Champions Cup Liverpool -

Borussia Dortmund

Die kroatische Nationalmannschaft hat am Mittwoch im Spiel gegen England die Chance, ins WM-Finale einzuziehen (20 Uhr im Liveticker). SPOX blickt auf den bisherigen Turnierverlauf des Teams zurück.

Der Erfolg der Mannschaft ist umso überraschender, da Nebengeräusche das Team begleiteten. Zuerst warf Trainer Zlatko Dalic Stürmer Nikola Kalinic aus dem WM-Kader, da er sich im Spiel gegen Nigeria weigerte, sich einwechseln zu lassen. Dann wurde auch noch Co-Trainer Ognjen Vukojevic freigestellt, da er zusammen mit Verteidiger Domagoj Vida den Sieg gegen Russland in einem Video der Ukraine widmete.

Gruppe D: Kroatien ohne Punktverlust ins Achtelfinale

In der Gruppenphase präsentierte sich die kroatische Mannschaft als eine der stärksten Mannschaften. Zum Auftakt siegte die Mannschaft souverän mit 2:0 gegen Nigeria. Trotz der spielerischen Überlegenheit brauchte das Team ein Eigentor, um in der 32. Minute in Führung zu gehen. Luka Modric entschied das Spiel durch einen Elfmeter in der 71. Minute.

Auch im zweiten Spiel war es der Gegner, der nach einer hektischen ersten Hälfte gegen Argentinien die Führung brachte. Torwart Willy Caballero legte Ante Rebic den Ball auf, der ihn zum 1:0 einschoss. In der Folge konnte sich Kroatien noch mehr auf das starke Umschaltspiel konzentrieren und siegte am Ende 3:0.

Der Sieg im letzten Spiel gegen Island war unbedeutend - Kroatien war bereits für das Achtelfinale qualifiziert und veränderte die Startelf auf neun Positionen. Obwohl sich die Kockasti viele Fehler leisteten, gingen sie mit ihrer ersten richtigen Chance in Führung. Das 2:1-Siegtor durch Ivan Perisic in der Schlussphase war allerdings sehr schmeichelhaft.

© getty

Kroatien zweimal bis ins Elfmeterschießen in der K.o.-Runde

Nach der überzeugenden Gruppenphase ging Kroatien als klarer Favorit ins Achtelfinale gegen Dänemark. Das Spiel startete kurios mit zwei schnellen Toren. Zunächst ging der Underdog mit dem schnellsten Tor der laufenden WM in Führung, bereits in der 4. Minute glich Mario Mandzukic allerdings aus.

Im Anschluss flachte die Partie zunehmend ab: Kroatien hatte zwar mehr Spielanteile und mehr Ballbesitz, tat sich aber schwer, diese Überlegenheit in Chancen umzuwandeln. Das ging solange, bis Luka Modric in der 116. Minute durch einen Strafstoß doch noch das Siegtor auf dem Fuß hatte - und vergab. Im anschließenden Elfmeterschießen avancierte Torhüter Subasic zum Helden und hielt drei Schüsse.

© getty

Ein ganz ähnliches Bild zeigte sich im Viertelfinale. Gegen den Gastgeber Russland war Kroatien wieder Favorit, doch erneut ging das Spiel bis ins Elfmeterschießen. Kramaric egalisierte den russischen Führungstreffer durch Cheryshev Ende der ersten Halbzeit schnell, doch den überlegenen Kroaten gelang kein zweiter Treffer gegen den tief stehenden Gastgeber in der regulären Spielzeit.

Nachdem Vida in der Verlängerung doch noch den erneuten Führungstreffer erzielte und alles nach einem Sieg für Kroatien aussah, erzielte Fernandes erneut den Ausgleich aus dem Nichts. Im anschließenden Elfmeterschießen behielten die Kockasti erneut die Oberhand.

Kroatiens Abschneiden bei den letzten fünf Weltmeisterschaften