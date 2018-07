Kroatien - England: Wer pfeift das WM-Halbfinale? Das ist der Schiedsrichter

Club Friendlies Mi 11.07. BVB, S04, Liverpool: Schaue die Testspiel-Kracher live! World Cup Frankreich -

Im zweiten Halbfinale der WM treffen Kroatien und England aufeinander. SPOX zeigt, welcher Schiedsrichter die Partie leiten wird.

Das Spiel findet am Mittwoch, den 11. Juli, um 20 Uhr statt. Hier gibt es alle Infos zur Übertragung.

Kroatien gegen England: Cüneyt Cakir ist der Schiedsrichter

Die FIFA hat Cüneyt als Schiedsrichter des Halbfinals für die Partie zwischen Kroatien und England im Moskauer Luschniki-Stadion festgelegt.

Der 41-jährige Referee war bereits bei der WM 2014 im Einsatz, wo er neben zwei Spielen in der Gruppenphase bereits ein Halbfinale leitete. In der abgelaufenen Saison pfiff Cakir unter anderem das Rückspiel in der Champions League zwischen Real Madrid und dem FC Bayern München.

Schiedsrichter Cüneyt Cakir bei der WM 2018

Wie bereits bei seinem WM-Einsatz 2014 pfiff Cakir vor seinem Halbfinale bereits zwei Gruppenspiele.

Bei seinem ersten Einsatz bei der Partie zwischen Marokko und Iran zeigte er eine starke Leistung. Er moderierte die ruppige Gangart der Iraner gut, zückte notwendige Gelbe Karten und hatte mit seiner Körpersprache Einfluss auf die Spieler.

Weniger souverän zeigte sich Cakir beim Spiel zwischen Nigeria und Argentinien. Kurz vor der Pause verwehrte er den Super Eagles vor der Pause einen berechtigten Strafstoß, später gab er für Argentinien zu Unrecht einen Elfmeter.

Cüneyt Cakirs bisherige Spiele bei der WM 2018