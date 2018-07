Kroatien gegen England heute live: Der Live-Ticker zum WM-Halbfinale

Club Friendlies Mi 11.07. BVB, S04, Liverpool: Schaue die Testspiel-Kracher live! Club Friendlies FC Schalke 04 -

Am Mittwoch stehen sich im zweiten Halbfinale der WM 2018 Kroatien und England gegenüber. In unserem Liveticker zu der Partie versorgen wir euch mit allen relevanten Infos vor der Partie - und auch während des Spiels verpasst ihr nichts.

Dieser Artikel wird den ganzen Tag über aktualisiert, während der Partie wird das Geschehen live getickert.

Kroatien gegen England: Live-Ticker zum WM-Halbfinale

11.30 Uhr: Kroatien, dass erst seit 1990 eine unabhängige Nationalmannschaft besitzt, und die Three Lions treffen heute zum achten Mal aufeinander. Das bis dato einzige Duell bei einem großen entschied England mit 4:2 in der Gruppenphase der EM 2004 für sich. Torschützen auf kroatischer Seite waren damals Niko Kovac (heute Trainer des FC Bayern) und Abwehrchef Igor Tudor. Für die Engländer trafen Scholes, Rooney (2) und Lampard.

10.30 Uhr: Das Halbfinale zwischen Kroatien und England wird um 20 Uhr in der Luzhniki Arena in Moskau angepfiffen.

Kroatien gegen England: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Die Aufstellungen werden erst kurz vor dem Anpfiff bekannt gegeben. So könnten die beiden Mannschaften auflaufen.

Kroatien: Subasic - Vida, Lovren, Corluka, Strinic - Rakitic, Brozovic - Rebic, Modric, Perisic - Mandzukic

Subasic - Vida, Lovren, Corluka, Strinic - Rakitic, Brozovic - Rebic, Modric, Perisic - Mandzukic England: Pickford - Maguire, Stones, Walker - Young, Henderson, Trippier - Alli, Lingard - Kane, Sterling

Kroatien gegen England: Wo kann ich das WM-Halbfinale im Livestream sehen?

Nachdem die ARD das Halbfinale zwischen Frankreich und Belgien übertragen hat, zeigt das ZDF das Match zwischen Kroatien und England. Wie üblich wird die Partie auch im Internet einen Livestream gezeigt.

Das ZDF begleitet die Partie in folgender Besetzung:

Moderation: Oliver Welke

Experte: Oliver Kahn

Reporter: Oliver Schmidt

Außerdem zeigt auch der Pay-TV-Sender Sky die Partie und bietet für seine Kunden auch einen Livestream an: Sky Go. Bei Sky sieht die Besetzung so aus:

Kommentator: Wolff-Christoph Fuss

Moderation: Marc Behrenbeck und Uli Köhler

Weitere Informationen zur Übertragung der Partie gibt es hier.

Kroatien gegen England: Der Schiedsrichter

Cüneyt Cakir wird das Halbfinale zwischen den Kroaten und Engländern pfeifen. Der Türke kam bei der WM 2018 bislang zwei Mal zum Einsatz: Bei der Partie zwischen Marokko und Iran sowie beim Aufeinandertreffen zwischen Nigeria und Argentinien.

Auch bei der WM 2014 war der 41-Jährige dabei und leitete neben zwei Gruppenspielen auch ein Halbfinale.