Kolumbien gegen England heute live im Livestream, TV oder Liveticker

Am Dienstag bestreiten Kolumbien und England das letzte Achtelfinale der WM 2018 in Russland. Hier erfahrt ihr, wo ihr das Spiel im TV oder im Livestream im Internet sehen könnt und wo ihr das Spiel im Liveticker verfolgen könnt.

Bereits am Nachmittag wird der Viertelfinal-Gegner zwischen Schweden und der Schweiz ausgespielt.

Kolumbien gegen England heute im Livestream oder TV sehen

Die Partie findet am Dienstag um 20 Uhr in der Otkrytiye Arena in Moskau statt. Schiedsrichter der Partie wird der US-Amerikaner Mark Geiger sein, der bei der WM 2018 bisher zwei Mal im Einsatz war (Portugal gegen Marokko und Südkorea gegen Deutschland).

In Deutschland wird die Partie sowohl im Free-TV als auch im Pay-TV übertragen. Kostenlos kann man die Partie bei der ARD sehen oder im Internet im Livestream der ARD.

Die Übertragung bei der ARD startet um 19.05 Uhr und wird mit folgender Besetzung begleitet:

Moderation: Matthias Opdenhövel

Kommentator: Steffen Simon

Experte: Thomas Hintzelsperger

Sky beginnt mit der Übertragung um 19.45 Uhr, wobei Wolff-Christoph Fuss die Partie kommentieren wird. Die Partie ist in UHD zu sehen. Für seine Abonnenten

In Österreich überträgt das ORF die Partie im TV und im Livestream.

© getty

Wo kann ich Kolumbien gegen England im Liveticker verfolgen?

Auch auf SPOX verpasst ihr kein Spiel. SPOX hat zu allen Matches einen eigenen Liveticker, hier könnt ihr Kolumbien gegen England verfolgen.

England gegen Kolumbien: Der Weg der Three Lions

Nach Siegen gegen Tunesien und Panama stand England vor dem letzten Gruppenspiel bereits sicher im Achtelfinale. Im Spitzenspiel gegen Belgien rotierte Gareth Southgate, die Briten verloren mit 0:1 und landeten in der Gruppe G auf Platz zwei. Bester Torschütze der Engländer ist Harry Kane, der die Torschützenliste der WM mit fünf Treffern anführt. Das ist die Abschluss-Tabelle der Gruppe G:

Platz Team G U V Torv. Punkte 1 Belgien 3 0 0 9:2 9 2 England 2 0 1 8:3 6 3 Tunesien 1 0 2 5:8 3 4 Panama 0 0 3 2:11 0

© getty

Kolumbien gegen England: Der Weg der Südamerikaner

Die Kolumbianer standen bereits früh unter Druck, denn nach der Auftaktniederlage gegen Japan drohte sogar das vorzeitige Aus. Doch dank zweier Siege gegen Polen (3:0) und Senegal (1:0) sicherte sich Kolumbien sogar den Gruppensieg. Bayerns James kam in allen drei Gruppenspielen zum Einsatz und bereitete gegen Polen zwei Treffer vor. Das ist die Abschluss-Tabelle der Gruppe H: