Frankreich gegen Belgien: Daten, Fakten und Statistiken zum WM-Halbfinale

Frankreich gewinnt mit 1:0 gegen Belgien und zieht zum dritten Mal ins WM-Finale ein. Hier gibt es die wichtigsten Statistiken zum ersten Halbfinale.

Frankreich gegen Belgien: Statistiken zum Spiel

Statistik Frankreich Belgien Tore 1 0 Torschüsse 18 9 Torschüsse aufs Tor 4 3 Torschüsse innerhalb des Strafraums 11 6 Torschüsse außerhalb des Strafraums 7 3 Ecken 4 5 Fouls 6 16 Abseits 1 1 Zweikampfquote 58,2 Prozent 41,8 Prozent Pässe 345 594 Ballbesitz 36,3 Prozent 63,7 Prozent

*Alle Daten beziehen sich auf den Datenlieferanten Opta.

Frankreich - Belgien 1:0: Der Spielverlauf

Beiden Teams merkte man zu Beginn die Nervösität an, weshalb die Anfangsphase etwas holprig daher kam. Belgien hatte jedoch zu Beginn mehr Ballbesitz und kam durch Eden Hazard und Toby Alderweireld auch zu den ersten Chancen. Frankreich tat in den ersten 45 Minuten nicht mehr als nötig, zur Halbzeit ging es folgerichtig mit einem gerechten 0:0 in die Kabine.

In Halbzeit zwei erwischte dann Frankreich den besseren Start und ging in der 51. Minute durch Umtiti in Führung. Der Innenverteidiger vom FC Barcelona verwertete eine scharf getretene Ecke von Antoine Griezmann und erzielte damit das Tor des Tages. In der Folge drückte Belgien zwar, insgesamt fehlte den Red Devils allerdings die Kreativität um Hugo Lloris ernsthaft in Gefahr zu bringen. Frankreich hätte in der Schlussphase zwar noch auf 2:0 erhöhen müssen, Courtois bewahrte Belgien allerdings vor Schlimmerem.

Frankreich schlägt Belgien: Standardtor reicht zum Weiterkommen