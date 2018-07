Schweden gegen England: Wetten und Quoten für das WM-Viertelfinale

US Darts Masters Do 05.07. MvG und Co.: Verfolge die Darts-Elite in Las Vegas! World Cup Uruguay -

Am Samstag steigt bei der WM 2018 in Russland das Viertelfinale zwischen England und Schweden. Wer zieht ins Halbfinale ein? Wie viele Tore fallen in der regulären Spielzeit? Hier gibt es einen Überblick über die angebotenen Wetten und Quoten für die Partie.

Neben den Wetten auf die konkrete Partie kann man auch allgemeine Turnierwetten abschließen und darauf tippen, wer Weltmeister wird und wer die meisten Tore schießt.

Schweden gegen England: Die Wettquoten

Vor dem Viertelfinale wird England als klarer Favorit auf das Weiterkommen gehandelt. Den Schweden werden nur Außenseiterchancen eingeräumt.

Wette Schweden X England Sieger 4,5 3,3 1,9 Doppelte Chance 1,9 1,2 Handicap (1:0) 1,9 3,4 3,5 Handicap (0:1) 10 5,5 1,2 Handicap (0:2) 20 10 1,03 Handicap (2:0) 1,25 5,2 8,0 Wer kommt weiter? 2,9 1,4 Wer gewinnt die 1. Halbzeit? 5,2 1,95 2,55 Wer gewinnt die 2. Halbzeit 4,6 2,2 2,3

© getty

Schweden gegen England: Tore und Wetten

Neben den klassischen Tendenz-Wetten kann man auch auf die Anzahl der Tore wetten. Hier sind die wichtigsten Wetten.

Wette + - Über/Unter 1,5 1,47 2,5 Über/Unter 2,5 2,55 1,5 Über/Unter 3,5 4,5 1,16 Über/Unter 4,5 8,5 1,04 Über/Unter 5,5 15 -

Die aufgezählten Wetten beziehen sich auf Tipico.de und wurden zuletzt am 06.07. aufgerufen. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

© getty

Schweden gegen England: Spezialwetten

Tipico bietet außerdem zahlreiche Spezialwetten an. Man kann beispielsweise die Anzahl der Tore mit der Tendenz kombinieren. Wer darauf wettet, dass insgesamt mindestens drei Treffer fallen und Schweden zugleich gewinnt, erhält eine Quote von 9,5.

Zur detaillierten Übersicht mit allen Wetten wie zum Beispiel die Anzahl der Ecken oder die Anzahl der Gelben Karten geht es hier entlang.