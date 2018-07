England im WM-Viertelfinale: Was steckt hinter "It's coming home"?

US Darts Masters Do 05.07. MvG und Co.: Verfolge die Darts-Elite in Las Vegas! World Cup Uruguay -

Frankreich (Highlights) World Cup Brasilien -

Belgien (Highlights) World Cup Schweden -

England (Highlights) World Cup Russland -

Kroatien (Highlights) Allsvenskan Göteborg -

Kalmar Club Friendlies FC Schalke 04 -

Hebei CFFC Club Friendlies Austria Wien -

Borussia Dortmund Club Friendlies Bury -

Liverpool Club Friendlies Rapid Wien -

Hamburger SV Club Friendlies Bournemouth -

FC Sevilla Allsvenskan Norrköping -

Häcken CSL Shandong Luneng -

Shanghai SIPG J1 League Hiroshima -

Gamba Osaka J1 League Nagasaki -

Kobe CSL Guangzhou Evergrande -

Zhicheng Club Friendlies Sion -

Inter Mailand Club Friendlies Blackburn -

Liverpool

England ist bei der WM in Russland ins Viertelfinale eingezogen. Nachdem die Three Lions bei der WM 2014 und EURO 2016 enttäuschend abschnitten, kommt jetzt wieder Euphorie in England auf und das berühmte "It's coming home" ist in Russlands Stadien, aber auch in der Social-Media-Welt präsenter denn je.

SPOX erklärt, wo "It's coming home" seine Wurzeln hat und welche Bedeutung das Lied im englischen Fußball spielt.

Fußball-EM 1996: Die offizielle Hymne "Three Lions"

Der Originalsong heißt Three Lions und wurde zur Europameisterschaft 1996 in England von den Lightning Seeds in Zusammenarbeit mit David Baddiel und Frank Skinner produziert. Der Refrain des Liedes "It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home" bezieht sich dabei auf den Slogan des Turniers "Football comes home".

Der Slogan sollte vermitteln, dass der Fußball nun wieder in seinem Vaterland angekommen war, weil das Spiel Fußball seine Ursprünge in England hat.

Hier findet ihr den Song bei Youtube.

Three Lions - It's coming home: Die Bedeutung

Grundsätzlich handelt der Song davon, dass England zwar 1966 im eigenen Land Weltmeister wurde, seitdem aber nicht mehr an die Erfolge anknüpfen konnte und nichts mehr den Stellenwert des Titels bei der Heim-WM erreichen könnte.

Nur zwei Jahre später, zur Weltmeisterschaft 1998 in Frankreich, wurde der Song in Teilen umgedichtet, um positive Gedanken zu wecken. Unter anderem wurde aus "Thirty years of hurt" - "No more years of hurt". Die zweite Version des Songs heißt Three Lions '98.

Hier findet ihr den Originaltext des Liedes.

© getty

England bei der WM in Russland: It's coming home

Nachdem die englische Nationalmannschaft bei der WM in Russland ins Viertelfinale eingezogen ist, herrscht Euphorie unter den Fans und England träumt vom WM-Titel. Dabei löst der Refrain des Liedes vor allem im Internet einen neuen Hype aus.

Unter anderem werden immer wieder Videos von prominenten Persönlichkeiten oder Sequenzen aus bekannten TV-Serien mit dem Refrain des Liedes überspielt. Außerdem kursieren Videos, wie England-Fans den Sieg gegen Kolumbien im Achtelfinale im Flugzeug feiern und Three Lions '98 anstimmen.

Three Lions: Bekannte Coverversionen