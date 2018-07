WM 2018, News: Uruguay sorgt sich um Edinson Cavani - Panama feiert Mega-Party

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN World Cup Spanien -

Nach dem Einzug ins Viertelfinale bangt Uruguay um seinen verletzten Superstar Edinson Cavani. Derweil wird der Mannschaft Panamas bei der Rückkehr in die Heimat ein triumphaler Empfang bereitet. Und: Cristiano Ronaldo äußert sich zu einem möglichen Rücktritt.

Uruguay sorgt sich um Cavani

Quasi ganz Uruguay sorgt sich nach dem 2:1-Sieg gegen Portugal um Doppeltorschütze Edinson Cavani. "Er ist verletzt und hat Schmerzen. Wir wissen nicht, wie schwer es ist. Wir sind besorgt", sagte Uruguay-Coach Oscar Tabarez auf der Pressekonferenz und kündigte für Sonntag eine eingehende Untersuchung des Starangreifers von Paris St. Germain an.

Cavani selbst hatte sich unmittelbar nach dem Spiel zurückhaltend geäußert. "Ich hoffe, es ist nichts Ernstes", sagte er, "mein Knie, mein Schienbein. Ich habe da einen Schlag abbekommen. Mal sehen."

Cavani musste bei der Partie am Samstagabend in Sotschi verletzt ausgewechselt werden und steht nun also für das Viertelfinale am Freitag in Nischni Nowgorod gegen Frankreich auf der Kippe.

Panama feiert Mega-Party

Panama hat alle seine drei WM-Spiele verloren und dabei eine Tordifferenz von 2:11 angesammelt - schlechter war keine andere Nation. Gefeiert wurde das Team dennoch, als es am Samstag nach der ersten WM-Teilnahme des Landes überhaupt in die Heimat zurückkehrte.

Tausende Menschen säumten in Panama-Stadt den Weg vom Flughafen zum zentralen Urraca-Park, den das Team im offenen Doppeldecker-Bus zurücklegte, ehe eine große Jubelparty begann. Bürgermeister Jose Isabel Blandon versprach, dem Verband ein Grundstück zu schenken, um ein Fußballzentrum zu errichten.

"Wir sind vielleicht Letzter, aber wir sind nicht das schlechteste Team, wenn wir die Geschichte, Infrastruktur und Entwicklung des Fußballs in Panama bedenken", hatte Trainer Hernan Dario Gomez bereits vor dem Heimflug gesagt. Die Gruppe mit Belgien (0:3), England (1:6) und Tunesien (1:2) war schlicht eine Nummer zu groß für den WM-Neuling.

Ronaldo äußert sich zu möglichem Rücktritt

Cristiano Ronaldo hat sich nach dem WM-Aus Portugals im Achtelfinale gegen Uruguay zurückhaltend zu einem möglichen Rücktritt aus dem Nationalteam geäußert. "Das ist kein Moment, um über die Zukunft von Spielern oder Trainern zu sprechen", sagte CR7 nach der 1:2-Pleite.

Er sei "stolz auf die Mannschaft. Das Team ist jung und stark und kann auch in Zukunft um Titel spielen. Wir verlassen das Turnier hoch erhobenen Hauptes", sagte Ronaldo nach seiner vierten Weltmeisterschaft. Ob der Superstar von Real auch 2022 in Katar noch dabei sein wird, ist offen.

"Alle in Portugal hoffen, dass er noch im Jahr 2022 da sein wird, auch wenn er dann 37 Jahre alt sein wird", sagte Mitspieler Bernardo Silva stellvertretend für sein Team. Trainer Fernando Santos meinte: "Cristiano hat dem Fußball noch viel zu geben und ich hoffe, dass er bleibt, um den jungen Spielern zu helfen, zu wachsen und sich zu entwickeln. Wir haben ein Team mit vielen jungen Spielern und natürlich wollen wir ihn alle bei uns haben."

WM 2018: Die Achtelfinalspiele

Datum Paarung 30.06.2018 - 16 Uhr Frankreich - Argentinien (4:3) 30.06.2018 - 20 Uhr Uruguay - Portugal (2:1) 01.07.2018 - 16 Uhr Spanien - Russland 01.07.2018 - 20 Uhr Kroatien - Dänemark 02.07.2018 - 16 Uhr Brasilien - Mexiko 02.07.2018 - 20 Uhr Belgien - Japan 03.07.2018 - 16 Uhr Schweden - Schweiz 03.07.2018 - 20 Uhr Kolumbien - England

Familienangehörige von Frankreich-Stars beworfen

Unschöne Szenen im WM-Stadion von Kasan: Etliche Familienmitglieder, Freude oder Freundinnen der französischen Fußball-Nationalspieler wurden beim 4:3-Achtelfinal-Hit zwischen der Equipe Tricolore und Argentinien auf der Tribüne von wütenden argentinischen Anhängern mit Gegenständen beworfen.

Unter den Zuschauern befanden sich unter anderem die Eltern von Doppeltorschütze Kylian Mbappe, Familienangehörige und Freunde von Thomas Lemar, Blaise Matuidi, Paul Pogba, Antoine Griezmann sowie von Ousmane Dembele.

Sie alle waren vom französischen Verband gemeinsam hinter der französischen Trainerbank platziert worden. Nachdem sie bei französischen Toren gejubelt hatten, hagelte es Wurfgeschosse, vor allem gefüllte Bierbecher. Ordnungspersonal musste für den Rest des Spiels beschützend eingreifen.