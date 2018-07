Brasilien gegen Belgien: Wettquoten zum WM-Viertelfinale mit Neymar und Hazard

US Darts Masters Do 05.07. MvG und Co.: Verfolge die Darts-Elite in Las Vegas! Club Friendlies FC Schalke 04 -

Southampton World Cup Uruguay -

Frankreich (Highlights) World Cup Brasilien -

Belgien (Highlights) World Cup Schweden -

England (Highlights) World Cup Russland -

Kroatien (Highlights) Allsvenskan Göteborg -

Kalmar Club Friendlies FC Schalke 04 -

Hebei CFFC Club Friendlies Austria Wien -

Borussia Dortmund Club Friendlies Bury -

Liverpool Club Friendlies Rapid Wien -

Hamburger Sor Club Friendlies Bournemouth -

FC Sevilla Allsvenskan Norrköping -

Häcken CSL Shandong Luneng -

Shanghai SIPG J1 League Hiroshima -

Gamba Osaka J1 League Nagasaki -

Kobe CSL Guangzhou Evergrande -

Zhicheng Club Friendlies Sion -

Inter Mailand

Das zweite Viertelfinale der WM 2018 findet zwischen Brasilien und Belgien statt. SPOX hat die wichtigsten Wettquoten zu dem Duell der beiden Titelanwärter (Fr., 20 Uhr im LIVETICKER) zusammengetragen.

Im Achtelfinale hat sich Brasilien souverän gegen Mexiko durchgesetzt. Ausschlaggebend war ein Neymar in Topform sowie eine grundsolide Defensivleistung. Belgien tat sich da in der ersten Runde der K.o.-Phase schon schwerer. Gegen Außenseiter Japan lag man in der zweiten Halbzeit mit 0:2 zurück, ehe die Roten Teufel die Partie mit einem Treffer in der Nachspielzeit doch noch drehten.

Brasilien gegen Belgien: Die Wettquoten

Schon vor dem Turnier galt Brasilien als Top-Favorit auf den WM-Titel. Durch die gezeigten Leistungen geht das Team von Trainer Tite auch gegen Belgien als erster Sieganwärter ins Spiel. Wer kommt ins Halbfinale?

Wette Brasilien X Belgien Gewinner 2,1 3,4 3,6 Handicap (0:1) 3,8 3,6 1,75 Handicap (0:2) 8,5 6,0 1,2 Wer schießt das erste Tor? 1,7 10 2,35

© getty

Brasilien - Belgien: Quoten und Tore

Natürlich kann man nicht nur auf Tendenzen und das erste Tor wetten, sondern auch auf die Anzahl der Treffer oder spielerbezogene Ereignisse.

Wette +/Ja +/Nein Über/unter 1,5 Tore 1,28 3,3 Über/unter 2,5 Tore 1,95 1,85 Über/unter 3,5 Tore 3,2 1,3 Über/unter 4,5 Tore 5,5 1,11 Schießt Brasilien mindestens ein Tor in beiden Halbzeiten? 3,1 1,32 Schießen beide Teams ein Tor? 1,7 2,0 Gibt es mindestens ein Tor in jeder Halbzeit? 1,75 1,95 Gewinnt Brasilien mindestens eine Halbzeit? 1,58 2,25

Die Wettquoten stammen von Tipico und wurden zuletzt am 5. Juli 2018 abgerufen. Die Angaben sind ohne Gewähr.

Weitere Wetten, zum Beispiel zum genauen Ergebnis der Partie, findet ihr hier.

© getty

Brasilien gegen Belgien: Bilanz der letzten Spiele

Jahr Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 2002 Weltmeisterschaft Brasilien Belgien 2:0 1988 Freundschaftsspiel Belgien Brasilien 1:2 1965 Freundschaftsspiel Brasilien Belgien 5:0 1963 Freundschaftsspiel Belgien Brasilien 5:1

Wettquoten für Uruguay - Frankreich

Bereits um 16 Uhr findet das erste Viertelfinale zwischen Uruguay und Frankreich statt. Hier die Quoten im Überblick: