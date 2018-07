Belgien gegen England: Die Wettquoten für das WM-Spiel um Platz drei

Club Friendlies Sa 14.07. Liverpool-Test: Wie gut sind Klopps Reds in Form? Club Friendlies Live Austria Wien -

Belgien und England treffen am Samstag im Sankt-Petersburg-Stadion im Spiel um Platz drei aufeinander. Bereits in der Gruppenphase spielten beide Teams gegeneinander. Wer gewinnt diesmal? Wie viele Tore fallen? SPOX zeigt Euch die Wettquoten für die Partie der Roten Teufel gegen die Three Lions.

Während Belgien im Halbfinale mit 0:1 gegen Frankreich verlor, mussten sich die Engländer gegen Kroatien mit 1:2 nach Verlängerung geschlagen geben. Beim Aufeinandertreffen in Gruppe G siegten die Roten Teufel durch ein Tor von Adnan Januzaj mit 1:0.

Belgien gegen England: Das sind die Wettquoten

Die Buchmacher sehen Belgien als Favoriten in dem Spiel.

Wette Belgien X England Sieger 2,22 3,7 3,2 Doppelte Chance 1,4 1,3 1,7 Handicap (1:0) 1,4 5,0 6,0 Handicap (0:1) 3,7 4,1 1,7 Handicap (0:2) 8,0 6,0 1,22 Handicap (2:0) 1,08 8,5 13 Wer kommt weiter? 1,6 - 2,3 Wer gewinnt die 1. Halbzeit? 2,65 2,3 3,5 Wer gewinnt die 2. Halbzeit 2,4 2,6 3,1

Die Quoten für Torwetten bei Belgien gegen England

Neben Wetten auf den Sieger werden auch viele andere Optionen angeboten. Beispielsweise könnt ihr auf die Anzahl der Tore im Spiel insgesamt wetten.

Wette +/Ja -/Nein Über/Unter 1,5 1,15 4,7 Über/Unter 2,5 1,55 2,4 Über/Unter 3,5 2,3 1,55 Über/Unter 4,5 4,0 1,2 Über/Unter 5,5 7,0 1,07 Über/Unter 6,5 12 -

Alle Quoten kommen vom Wettanbieter Tipico und stammen vom 13. Juli. Die Angaben sind ohne Gewähr.

Belgien gegen England: Andere Wetten

Zusätzlich sind noch viele weitere Wetten möglich, bei denen auf einzelne Spielereignisse gewettet werden kann. Alle weiteren Angebote gibt es hier.