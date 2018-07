Club Friendlies Sa 14.07. Liverpool-Test: Wie gut sind Klopps Reds in Form? Club Friendlies Bury -

Am Samstag stehen sich bei der WM 2018 Belgien und England im Spiel um Platz drei gegenüber. In unserem Liveticker versorgen wir euch mit allen wissenswerten Infos vor der Partie und auch während des Spiels verpasst ihr nichts.

Dieser Artikel wird tagsüber regelmäßig aktualisiert und ab 16 Uhr wird hier das Spiel um Platz drei zwischen Belgien und England live getickert.

Belgien gegen England heute live: Das Spiel um Platz drei im Liveticker

12.29 Uhr: Die Bilanz der beiden Nationen spricht klar für England. Von 22 Aufeinandertreffen gewannen die Engländer 15 Partien, während Belgien nur zwei Spiele für sich entschied. Darunter das Gruppenspiel vor knapp zwei Wochen.

12.02 Uhr: Beide Trainer haben das komplette Aufgebot zur Verfügung. Bei den Belgiern werden zwei Änderungen in der Startelf erwartet. Thomas Meunier und Dries Mertens starten angeblich anstatt Marouane Fellaini und Mousa Dembele. Bei Engländern sollen Trent Alexander-Arnold, Eric Dier und Danny Rose für Ashley Young, Jordan Henderson und Kieran Trippier in die Anfangsformation rutschen.

Belgien gegen England: Faghani ist der Schiedsrichter

11.28 Uhr: Schiedsrichter der Partie ist der Iraner Alireza Faghani. Der 41-Jährige pfiff bei dieser WM das erste Gruppenspiel der Deutschen gegen Mexiko (0:1), sowie die Partie zwischen Serbien und Brasilien (0:2) und Frankreichs Achtelfinale gegen Argentinien (4:3).

© getty

11.05 Uhr: Ebenfalls viele Tore schießen will Belgiens Offensivmann Dries Mertens: "Meine Freunde haben einen Fernseher gekauft, deswegen habe ich es im Hinterkopf. Ich möchte viele Tore schießen, damit meine Freunde einen kostenlosen Fernseher bekommen". Hintergrund ist eine Aktion eines Elektrohändlers, der jeden Preis eines gekauften Fernsehers erstatt, sollte Belgien mindestens 15 Tore im Turnier erzielen. Aktuell stehen die Roten Teufel bei 14 Treffern.

10.32 Uhr: In der vergangenen Saison in der Premier League hatte Tottenhams Kane mit 30 Treffern gegenüber Manchester Uniteds Lukaku mit 16 Toren eindeutig die Nase vorne.

Kane - Lukaku: Duell um den Goldenen Schuh

9.42 Uhr: Neben dem dritten Platz geht es für Harry Kane und Romelu Lukaku im direkten Duell auch um den Goldenen Schuh für den besten Torjäger des Turniers. Kane liegt mit sechs Treffern an der Spitze des Rankings, dahinter folgt Lukaku mit vier Toren.

9.00 Uhr: Das Match beginnt um 16 Uhr. Die Aufstellungen der beiden Teams stehen noch nicht fest. Rund eine Stunde vor Spielbeginn werden die Anfangsformationen bekannt gegeben. So liefen die Teams jeweils im Halbfinale auf:

Belgien: Courtois - Kompany, Alderweireld, Vertonghen - Witsel, Fellaini, Dembele, Chadli - Hazard, De Bruyne, Lukaku

Courtois - Kompany, Alderweireld, Vertonghen - Witsel, Fellaini, Dembele, Chadli - Hazard, De Bruyne, Lukaku England: Pickford - Stones, Maguire, Walker - Young, Lingard, Hendersen, Dele, Trippier - Sterling, Kane

© getty

Belgien gegen England heute live: TV-Übertragung und Livestreams

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben die Rechte für die WM 2018 erworben und teilen sich die Spiele auf: Während das ZDF am Sonntag das Finale überträgt, zeigt die ARD das Spiel um Platz drei. Wie auch bei allen anderen Spielen bietet das Erste auch einen Livestream zu der Partie an.

Neben den öffentlich-rechtlichen Sender hat sich auch Sky die Übertragungsrechte für ausgewählte Spiele gesichert. Sky zeigt das Match von Belgien gegen England in UHD, Kommentator ist Wolff-Christoph Fuss. Für seine Abonnenten stellt Sky auch einen Livestream zur Verfügung.

Belgien und England bei der WM in einer Gruppe

Es ist nicht das erste Aufeinandertreffen der beiden Kontrahenten bei der WM 2018: Belgien und England spielten in der Gruppe G bereits gegeneinander.

Nachdem beide ihre Pflichtaufgaben gegen Panama und Tunesien erledigten, standen sie bereits vor dem letzten Gruppenspiel als Achtelfinalisten fest. So rotierten Gareth Southgate und Roberto Martinez beim direkten Duell. Belgien gewann letztlich dank eines Treffers von Adnan Januzaj mit 1:0 und sicherte sich so den Gruppensieg.

Platz Team G U V Torv. Punkte 1 Belgien 3 0 0 9:2 9 2 England 2 0 1 8:3 6 3 Tunesien 1 0 2 5:8 3 4 Panama 0 0 3 2:11 0

© getty

Belgiens Weg ins Spiel um Platz drei bei der WM 2018

Als Erster der Gruppe G traf Belgien im Achtelfinale auf den Zweiten der Gruppe H: Japan. Nachdem Belgien zwischenzeitlich zurücklag, drehten sie die Partie und setzten sich letztlich mit 3:2 durch. Im Viertelfinale kam es zum Kracher mit dem Mitfavoriten Brasilien: Belgien präsentierte sich in herausragender Verfassung und zog Brasilien mit 2:1 den Zahn. Im Halbfinale war jedoch gegen die abgeklärten Franzosen Schluss: Belgien unterlag mit 0:1. Belgiens Ergebnisse bei der WM 2018:

Runde Gegner Ergebnis Gruppenphase Panama 3:0 Gruppenphase Tunesien 5:2 Gruppenphase England 1:0 Achtelfinale Japan 3:2 Viertelfinale Brasilien 2:1 Halbfinale Frankreich 0:1

© getty

Englands Weg ins Spiel um Platz drei bei der WM 2018

Die Three Lions trafen im Achtelfinale auf Kolumbien, wo sie ihr Elfmeter-Trauma überwanden. Mit 5:4 nach Elfmeterschießen kämpfte sich England in die Runde der letzten Acht. Dort ließen sie dank der Treffer von Harry Maguire und Dele Alli Schweden nur das Nachsehen. Im Halbfinale zerstörten die Kroaten allerdings den Traum vom Titel. Zwar ging England früh in Führung, doch Kroatien kämpfte sich zurück in die Partie und erzwang die Verlängerung. In dieser gelang Mario Mandzukic der entscheidende Treffer. Englands Ergebnisse bei der WM 2018: