Belgien gegen England: Daten, Fakten und Statistiken zum Spiel um Platz drei

Belgien hat sich durch den 2:0-Sieg gegen England den dritten Platz der WM 2018 gesichert. Hier gibt es die wichtigsten Statistiken zum kleinen Finale der Weltmeisterschaft.

Der dritte Platz bedeutet für die Red Devils die beste WM-Platzierung aller Zeiten - zuvor war der vierte Platz bei der WM 1986 das beste Resultat.

Belgien gegen England: Statistiken zum Spiel

Statistik Belgien England Tore 2 0 Torschüsse 12 15 Torschüsse aufs Tor 4 6 Torschüsse innerhalb des Strafraums 10 9 Torschüsse außerhalb des Strafraums 2 6 Ecken 4 5 Fouls 11 4 Abseits 1 0 Zweikampfquote 45,2 Prozent 54,8 Prozent Pässe 482 674 Ballbesitz 42 Prozent 58 Prozent

*Alle Daten beziehen sich auf den Datenlieferanten Opta.

Belgien - England 2:0: Der Spielverlauf

Während Belgien beinahe mit der besten Elf in die Partie ging, wechselte Gareth Southgate mächtig durch. Rose, Jones, Dier, Delph und Loftus-Cheek standen im Vergleich zum Halbfinale in der Startelf. Schon nach vier Minuten wusste Belgien diese Umstellungen zu bestrafen: Nacer Chadli flankte von der linken Seite in den Strafraum, wo Thomas Meuner Danny Rose entwischt war und zum 1:0 einschieben konnte.

© getty

England zeigte sich zwar unbeeindruckt, fand allerdings nicht die richtigen Mittel, um sich großartige Chancen herauszuspielen. In der zweiten Halbzeit gaben zunächst die Three Lions den Ton an und hätten in der 71. Minute in Führung gehen müssen, Toby Alderweireld klärte jedoch auf der Linie. Belgien beschränkte sich weiterhin aufs kontern und wurde dafür in der 82. Minute belohnt. De Bruyne bediente Hazard auf der linken Seite, der sich im Strafraum gut durchsetzte und die Kugel im kurzen Eck versenkte.

Belgien holt sich den dritten Platz: Fakten zum kleinen Finale