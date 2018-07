Belgien gegen Japan heute live: WM-Achtelfinale im Liveticker

US Darts Masters Do 05.07. MvG und Co.: Verfolge die Darts-Elite in Las Vegas! World Cup Brasilien -

Marschieren die Belgier weiter unaufhaltsam durch die WM? Die Red Devils treffen heute im Achtelfinale der WM 2018 auf Japan. SPOX bietet euch hier den Liveticker zum sechste K.o.-Spiel des Endturnier in Russland.

Wo kann ich Belgien gegen Japan im Liveticker verfolgen?

In der Rostow-Arena in Rostow am Don steigt das sechste Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2018. Schiedsrichter Malang Dieddhiou wird die Begegnung um 20 Uhr anpfeifen.

Die Partie zwischen den Belgiern und den Samurai Blue wird heute im ZDF sowie auf Sky übertragen. Wer das fünfte Achtelfinale der WM nicht live sehen kann, verpasst im SPOX-Liveticker nichts vom Spiel.

Belgien vs. Japan: TV-Übertragung und Livestream

Alle Informationen zur Live-Übertragung der Partie im TV und im Livestream findet ihr hier.

Belgien: Heißester Titelfavorit?

Die Belgier haben nach den Kroaten wohl die beeindruckendste Gruppenphase hingelegt. Mit neun Punkten aus drei Spielen zog die Truppe um Eden Hazard souverän ins Achtelfinale ein und begeisterte dabei mit tollen Offensiv-Fußball.

Gute Nachrichten gibt's obendrein vor der Partie. Top-Torschütze Romelu Lukaku kann wieder dabei sein. Der Stürmer zog sich im Spiel gegen Tunesien eine Sprunggelenksverletzung zu, ist aber nach Angaben von Coach Roberto Martinez "wieder zu hundert Prozent fit."

Platz Team G U V Torv. Punkte 1 Belgien 3 0 0 9:2 9 2 England 2 0 1 8:3 6 3 Tunesien 1 0 2 5:8 3 4 Panama 0 0 3 2:11 0

Japan zittert sich dank Fairplay-Wertung ins Achtelfinale

Mit einer gehörigen Portion Glück sicherte sich Japan das Weiterkommen in Gruppe H. Die Samurai Blue hatten am Ende zwei Gelbe Karten weniger als der punktgleiche Senegal auf dem Konto und stehen dank der besseren Fairplay-Wertung im Achtelfinale.

Japans Nationaltrainer bangt vor der Partie um einen Einsatz von Shinji Okazaki. Dem Stürmer von Leicester City plagen muskuläre Probleme.