Zlatan Ibrahimovic erhofft sich viel von Paul Pogba: "Schnell und technisch versiert"

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN World Cup Russland -

Saudi-Arabien (Highlights) World Cup Ägypten -

Uruguay (Highlights) World Cup Marokko -

Iran (Highlights) World Cup Portugal -

Spanien (Highlights) World Cup Frankreich -

Australien (Highlights) World Cup Argentinien -

Island (Highlights) Segunda División Valladolid -

Numancia Serie B Frosinone -

Palermo World Cup Peru -

Dänemark (Highlights) World Cup Kroatien -

Nigeria (Highlights) World Cup Costa Rica -

Serbien (Highlights) World Cup Deutschland -

Mexiko (Highlights) World Cup Brasilien -

Schweiz (Highlights) World Cup Schweden -

Südkorea (Highlights) World Cup Belgien -

Panama (Highlights) World Cup Tunesien -

England (Highlights) World Cup Kolumbien -

Japan (Highlights) World Cup Polen -

Senegal (Highlights) World Cup Russland -

Ägypten (Highlights) World Cup Portugal -

Marokko (Highlights) World Cup Uruguay -

Saudi-Arabien (Highlights) World Cup Iran -

Spanien (Highlights) World Cup Dänemark -

Australien (Highlights) World Cup Frankreich -

Peru (Highlights) World Cup Argentinien -

Kroatien (Highlights) World Cup Brasilien -

Costa Rica (Highlights) World Cup Nigeria -

Island (Highlights) World Cup Serbien -

Schweiz (Highlights) World Cup Belgien -

Tunesien (Highlights) World Cup Südkorea -

Mexiko (Highlights) World Cup Deutschland -

Schweden (Highlights) World Cup England -

Panama (Highlights) World Cup Japan -

Senegal (Highlights) World Cup Polen -

Kolumbien (Highlights) World Cup Saudi-Arabien -

Ägypten (Highlights) World Cup Uruguay -

Russland (Highlights) World Cup Spanien -

Marokko (Highlights) World Cup Iran -

Portugal (Highlights) World Cup Australien -

Peru (Highlights) World Cup Dänemark -

Frankreich (Highlights) World Cup Nigeria -

Argentinien (Highlights) World Cup Island -

Kroatien (Highlights) J2 League Fagiano -

Tokyo Verdy World Cup Südkorea -

Deutschland (Highlights) World Cup Mexiko -

Schweden (Highlights) World Cup Schweiz -

Costa Rica (Highlights) World Cup Serbien -

Brasilien (Highlights)

Glaubt man Zlatan Ibrahimovic, wird Paul Pogba bei der anstehenden WM in Russland neben Lionel Messi und Cristiano Ronaldo einer der Stars sein.

"Mit Sicherheit Pogba, jeder weiß, wie schnell und technisch versiert er ist", sagte der Schwede FIFA auf die Frage, welcher Spieler bei der WM großen Einfluss haben wird.

Auch einen von Pogbas Teamkollegen hob Ibrahimovic hervor. "Mbappe ist ein kommender Superstar", konstatierte Ibrahimovic. "Natürlich braucht es noch etwas, bis er an der Spitze ist, aber er wird mit Sicherheit eines Tages dort ankommen", fügte er hinzu.

Laut dem 36-Jährigen ist die Dichte an jungen, hochveranlagten Spielern bei dieser WM so groß wie nie zuvor. "Es gibt momentan so viele aufregende Spieler. Da kann es auch sein, dass einer, über den nicht so viel gesprochen wurde, auf einmal alle dominiert."

Deutschlands Gruppengegner Schweden ist bei der WM vertreten - allerdings ohne Ibrahimovic. "Es war klar, dass ich nicht noch einmal für Schweden auflaufen werde, aber wie ich bereits vor vier Jahren gesagt habe: Ohne mich lohnt es sich nicht, sich die Weltmeisterschaft anzuschauen", so der Star von LA Galaxy weiter.