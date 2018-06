Spanien-Trainer Fernando Hierro schlägt Alarm: "Das ist nicht der Weg"

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN World Cup Australien -

Peru (Highlights) World Cup Dänemark -

Frankreich (Highlights) World Cup Nigeria -

Argentinien (Highlights) World Cup Island -

Kroatien (Highlights) J2 League Fagiano -

Tokyo Verdy World Cup Südkorea -

Deutschland (Highlights) World Cup Mexiko -

Schweden (Highlights) World Cup Schweiz -

Costa Rica (Highlights) World Cup Serbien -

Brasilien (Highlights) World Cup Senegal -

Kolumbien (Highlights) World Cup Japan -

Polen (Highlights) World Cup Panama -

Tunesien (Highlights) World Cup England -

Belgien (Highlights) Allsvenskan Göteborg -

Kalmar

Spaniens Trainer Fernando Hierro hat nach dem 2:2-Unentschieden gegen Marokko im letzten Spiel der Gruppe B Kritik am eigenen Team geübt. Nicht nur der Trainer hat nach dem denkbar knappen Ergebnis Alarm geschlagen.

"Nach so einem großen Leid sollten wir etwas Selbstkritik üben. Das ist nicht der Weg, wir dürfen nicht so viele Tore kassieren"; stellte der Trainer im Anschluss an die Partie fest. Er ist letzter Sekunde war der Ausgleich gegen starke Marokkaner gelungen.

Hierro verdeutlichte, dass Spanien besonders defensiv noch einige Schritte machen müsse, um den Titel zu gewinnen: "Wir müssen besser werden, um dort anzukommen, wo wir hinwollen. Es gibt nur eine mögliche Reise und wenn wir nicht bestehen, sind wir raus. Wir müssen anspruchsvoll uns selbst gegenüber sein."

Auch Isco und Ramos zweifeln an Defensive

Matchwinner Isco, der von der FIFA zum Man of the Match gekürt wurde, stimmte seinem Trainer in allen Belangen zu: "Das darf nicht so weitergehen. Ab jetzt müssen wir die Spiele wie Leben oder Tod bestreiten und damit aufhören, Tore zu verschenken. Wir müssen einfacher denken und dürfen nicht mehr so viele Fehler machen."

Kapitän Sergio Ramos war der Dritte in der Riege kritischer Stimmen: "Ab dem Achtelfinale gibt es keinen Raum für Fehler. Wir müssen seriöser verteidigen und die Sicherheit aufbauen, die wir eigentlich haben. Aber Worte bringen uns nicht ins Finale, es geht darum, wie wir sie auf dem Platz umsetzen."