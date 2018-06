Neymar kritisiert Spielweise von Österreich: "Auf die UFC vorbereitet"

Being Mario Götze Sa jetzt Die exklusive Doku-Serie über den WM-Helden World Cup Russland -

Superstar Neymar hat nach dem letzten Testspiel Brasiliens vor der WM 2018 gegen Österreich (3:0) die Gangart der Kontrahenten hart kritisiert. "Nach diesem Spiel sind wir auf jeden Fall gut auf die UFC vorbereitet", echauffierte sich der 26-Jährige.

Während der Partie wurde der Brasilianer achtmal gefoult. Bereits in der Anfangsphase stieg ihm Bundesliga-Profi Julian Baumgartlinger (Bayer Leverkusen) auf den Knöchel.

Neymar laborierte lange an einer im Februar zugezogenen Fußverletzung und ist erst seit wenigen Wochen wieder im Vollbesitz seiner Kräfte. Mit der Selecao trifft er bei der WM in Russland in Gruppe E auf die Schweiz, Costa Rica und Serbien.