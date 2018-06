Nach Lopetegui-Entlassung: Xavi lobt spanischen Verband

Segunda División Numancia -

Spaniens Ex-Nationalspieler Xavi findet die Entlassung von Nationaltrainer Julen Lopetegui nur einen Tag vor Beginn der Weltmeisterschaft in Russland richtig. Kurz zuvor war dessen Wechsel zu Real Madrid zur neuen Saison verkündet worden.

"Letztendlich glaube ich, dass sich der Verband und der Präsident (Luis Rubiales) richtig verhalten haben, denn der Verband steht am Ende über einzelnen Personen", sagte Xavi in Moskau. Der Zeitpunkt der Entlassung sei aber "natürlich unglücklich", bereits am Freitag trifft Spanien auf Portugal.

Lopeteguis interimistischer Nachfolger Fernando Hierro sei laut Xavi als langjähriger Sportdirektor des Nationalteams "gut vorbereitet". Bereits beim WM-Titel 2010 war er dabei. "Wir kennen ihn alle, 2010 hat er uns schon sehr geholfen", sagte Xavi.

