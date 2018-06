Mohamed Salah meldet sich vor Russland-Spiel wohl endgültig fit

NBA Fr 22.06. Draft: Schafft Mo Wagner den Sprung in die NBA? World Cup Kolumbien -

Ägypten kann im zweiten WM-Gruppenspiel gegen Gastgeber Russland offenbar auf Superstar Mohamed Salah zählen. Der Stürmer hatte den Auftakt gegen Uruguay noch verletzt verpasst, gegen Russland dürfte er in der Startformation stehen.

Wie die ARD vermeldet, hat sich Salah für das zweite Gruppenspiel endgültig fit gemeldet - nachdem die Tage nach der Auftakt-Pleite gegen Uruguay im ägyptischen Lager wohl nicht ganz glatt verlaufen sind.

Vielmehr soll Salah sauer über die Entscheidung von Trainer Hector Cuper gewesen sein. Im Vorfeld der Partie hatte Cuper einen Einsatz Salahs noch als nahezu sicher angekündigt, letztlich spielte er infolge seiner im Champions-League-Finale erlittenen Schulterverletzung aber doch nicht.

Cuper verteidigte sich anschließend: "Salah ist ein ganz wichtiger Spieler für uns, ohne Zweifel. Aber ob es mit ihm anders gelaufen wäre, kann man nicht mit Bestimmtheit sagen."

WM: Salah-Gerüchteküche brodelt

In der Folge kocht in Ägypten die Gerüchteküche nur so. Salah habe im Training sein Shirt nur mit der Hilfe seiner Mitspieler über die lädierte Schulter ziehen können - manche befürchten, dass er bei der Endrunde gar nicht zum Einsatz kommen könnte.

Derweil hat sich auch Ehab Nasr, Ägyptens Botschafter in Moskau, inzwischen gegenüber der Zeitung Egypt Independent geäußert. Demnach sei die Moral innerhalb der Mannschaft vor dem kritischen Spiel gegen Russland komplett intakt, das habe er sich von den Verantwortlichen mehrfach bestätigen lassen.

Ägyptens Gruppe A vor dem zweiten Spieltag