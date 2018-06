Kaka: Philippe Coutinho ist Brasiliens wichtigster Spieler - nicht Neymar

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN World Cup Australien -

Peru (Highlights) World Cup Dänemark -

Frankreich (Highlights) World Cup Nigeria -

Argentinien (Highlights) World Cup Island -

Kroatien (Highlights) J2 League Fagiano -

Tokyo Verdy World Cup Südkorea -

Deutschland (Highlights) World Cup Mexiko -

Schweden (Highlights) World Cup Schweiz -

Costa Rica (Highlights) World Cup Serbien -

Brasilien (Highlights) World Cup Senegal -

Kolumbien (Highlights) World Cup Japan -

Polen (Highlights) World Cup Panama -

Tunesien (Highlights) World Cup England -

Belgien (Highlights) Allsvenskan Göteborg -

Kalmar

Ex-Weltfußballer Kaka hat Philippe Coutinho als wichtigsten Spieler der brasilianischen Nationalmannschaft ausgemacht. "Neymar ist unser bester Spieler. Aber wir sehen Coutinho als den Hauptdarsteller und den wichtigsten Spieler Brasiliens", sagte er gegenüber ESPN.

Coutinho hatte nicht nur gegen die Schweiz getroffen, sondern Brasilien auch gegen Costa Rica mit seinem späten Treffer vor einem zweiten Unentschieden bewahrt. Er hat damit zwei der drei brasilianischen Tore erzielt, auf Neymars Konto geht das dritte.

Die große Stärke der Brasilianer erkennt Kaka allerdings weder in Coutinho noch in Neymar individuell: "Die Gruppe ist so stark." Der ehemalige Spielmacher des AC Milan sieht eine kollektiv deutlich verbesserte Mannschaft, verglichen mit dem Heimturnier 2014.

Kaka: Brasilien sollte Neymar wie CR7 behandeln

Gleichwohl ruhen die Hoffnungen weiterhin auf Neymar: "Ich sehe ihn jedes Spiel besser. Im ersten Spiel war er noch sehr nervös. Das ist nur verständlich. Ich habe das auch erlebt und weiß, was das Eröffnungsspiel einer WM bedeutet. Die Emotionen, die Angst - das spielt alles eine Rolle."

Kaka sprach von einem "unüblichen Druck" auf Neymars Schultern, gilt der 26-Jährige doch als großer Hoffnungsträger für den WM-Triumph. Er schlägt vor: "Brasilien sollte Neymar so schützen wie Portugal es mit Cristiano Ronaldo macht. Er soll sich auf das fokussieren, was er am liebsten macht: Auf dem Platz stehen und Tore schießen."

Coutinho und Neymar im Vergleich: Leistungsdaten 17/18