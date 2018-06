WM 2018: Digitales Orakel sieht Deutschland und Brasilien im Finale

NBA Do 07.06. Warriors vs. Cavs: Holt sich GSW auch Spiel 3? Serie B Cittadella -

Das digitale WM-Orakel von den Deloitte Analytics Instituten hat für die WM 2018 in Russland das Endspiel zwischen Deutschland und Brasilien vorausgesagt. Bei einer ersten Prognose trafen beide Teams bereits im Viertelfinale aufeinander, was dem Spielplan nach nicht möglich ist.

"Unser Prognosetool trifft Vorhersagen über den Ausgang aller Spiele bis hin zum Weltmeister und kombiniert dabei verschiedene Faktoren wie Mannschaftsbewertungen, historische sowie aktuelle Ergebnisse und den Austragungsort", sagte Olaf Peter Schleichert, Partner und Leiter des Deloitte Analytics Institute.

Andere Titelkandidaten wie Frankreich oder England spielen den Berechnungen nach keine große Rolle. Für Überraschungen könnte demnach Kolumbien sorgen, das laut Deloitte das Viertelfinale erreichen werden.

Das deutsche Team von Trainer Joachim Löw wird souverän durch die Gruppenphase marschieren und die Spiele gegen Mexiko, Schweden und Südkorea jeweils 2:0 gewinnen. In der K.o-Runde werden die Ergebnisse knapper sein.

"Unser digitales WM-Orakel bezieht in den nächsten Tagen und Wochen die Spielergebnisse der Testspiele vorab und der jeweiligen einzelnen Spieltage in seine Prognose mit ein. Es bleibt also spannend", sagte Schleichert.