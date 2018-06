Brasilien-Trainer Tite: "Neymar ist noch nicht bei 100 Prozent"

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN Segunda División Live Valladolid -

Numancia Serie B Live Frosinone -

Palermo World Cup Kroatien -

Nigeria (Highlights) World Cup Costa Rica -

Serbien (Highlights) World Cup Deutschland -

Mexiko (Highlights) World Cup Brasilien -

Schweiz (Highlights) World Cup Schweden -

Südkorea (Highlights) World Cup Belgien -

Panama (Highlights) World Cup Tunesien -

England (Highlights) World Cup Kolumbien -

Japan (Highlights) World Cup Polen -

Senegal (Highlights) World Cup Russland -

Ägypten (Highlights) World Cup Portugal -

Marokko (Highlights) World Cup Uruguay -

Saudi-Arabien (Highlights) World Cup Iran -

Spanien (Highlights) World Cup Dänemark -

Australien (Highlights) World Cup Frankreich -

Peru (Highlights) World Cup Argentinien -

Kroatien (Highlights) World Cup Brasilien -

Costa Rica (Highlights) World Cup Nigeria -

Island (Highlights) World Cup Serbien -

Schweiz (Highlights) World Cup Belgien -

Tunesien (Highlights) World Cup Südkorea -

Mexiko (Highlights) World Cup Deutschland -

Schweden (Highlights) World Cup England -

Panama (Highlights) World Cup Japan -

Senegal (Highlights) World Cup Polen -

Kolumbien (Highlights) World Cup Saudi-Arabien -

Ägypten (Highlights) World Cup Uruguay -

Russland (Highlights) World Cup Spanien -

Marokko (Highlights) World Cup Iran -

Portugal (Highlights) World Cup Australien -

Peru (Highlights) World Cup Dänemark -

Frankreich (Highlights) World Cup Nigeria -

Argentinien (Highlights) World Cup Island -

Kroatien (Highlights) J2 League Fagiano -

Tokyo Verdy World Cup Südkorea -

Deutschland (Highlights) World Cup Mexiko -

Schweden (Highlights) World Cup Schweiz -

Costa Rica (Highlights) World Cup Serbien -

Brasilien (Highlights) World Cup Senegal -

Kolumbien (Highlights) World Cup Japan -

Polen (Highlights) World Cup Panama -

Tunesien (Highlights) World Cup England -

Belgien (Highlights)

Brasiliens Nationaltrainer Tite hat sich über den Fitnesszustand seines Superstars Neymar geäußert. Nach wochenlanger Verletzungspause wegen eines Mittefußbruchs hatte er erst kürzlich sein Comeback gegeben.

"Neymar ist noch nicht bei 100 Prozent, aber in sehr guter Verfassung", sagte Tite. "Er ist so gut, dass er ein großes Spiel machen wird." Am Sonntag trifft Brasilien in Rostow am Don (20 Uhr im LIVETICKER) auf die Schweiz. Die weiteren Gegner sind Serbien und Costa Rica.

"Wir sind mental stark, konkurrenzfähig und haben große technische Qualität. Wir sind einer der Titelanwärter", sagte Tite über die aktuelle Verfassung der Mannschaft.