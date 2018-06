WM-Testspiele: Neymar trifft beim Comeback traumhaft - Spanien empfängt Schweiz

NBA Mo 04.06. Warriors vs. Cavs: Schlägt Cleveland in Game 2 zurück? Serie B Live Cittadella -

Neymar hat beim Spiel der brasilianischen Nationalmannschaft gegen Kroatien sein Comeback gefeiert und dabei ein Tor erzielt. Seit Februar war er zuvor wegen eines Mittelfußbruchs ausgefallen.

Beim Stand von 0:0 wurde Neymar in der Halbzeit für Fernandinho eingewechselt. In der 69. Minute spielte er erst drei Gegenspieler aus und zimmerte den Ball dann über die Unterkante der Latte zum 1:0 ins Tor. In der Nachspielzeit erhöhte Roberto Firmino auf 2:0. Das Spiel wurde an der Anfield Road, dem Stadion seines Vereins FC Liverpool, ausgetragen.

Bei Kroatien starteten die Bundesligaspieler Ante Rebic (Eintracht Frankfurt) und Andrej Kramaric (1899 Hoffenheim), Marko Pjaca (Schalke 04) und Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen) wurden eingewechselt.

Um 21 Uhr (live auf DAZN und im LIVETICKER) empfängt Spanien in Villarreal die Schweiz.