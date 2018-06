WM-News - Javier Mascherano: "Nicht nur Messi ist frustriert" - Naldo kritisiert Neymar

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN World Cup Australien -

Javier Mascherano hat sich zur Gemütslage von Lionel Messi geäußert. Außerdem hat Schalke-Star Naldo das Verhalten von Landsmann Neymar kritisiert. Irans Nationaltrainer hat derweil nach der Niederlage gegen Portugal zum Rundumschlag ausgeholt und Diego Maradona ist neuerdings Mexiko-Fan.

SPOX hat die wichtigsten News des Tages zur Weltmeisterschaft in Russland im Überblick.

Argentinien - Javier Mascherano: "Nicht nur Messi ist frustriert"

Gegenüber der FIFA hat sich Argentinien-Routinier Javier Mascherano zur Situation um Lionel Messi und das argentinische Nationalteam geäußert: "Die ganze Mannschaft ist frustriert, nicht nur Leo [Messi]. Wir können die Schuld nicht nur auf Messi schieben. Das ganze Team ist unzufrieden, weil die Dinge nicht so laufen, wie wir uns das vorstellen."

Dennoch blickt der ehemalige Barca-Akteur optimistisch auf das letzte Gruppenspiel gegen Nigeria (heute, ab 20 Uhr im LIVETICKER): "Wir wussten, dass wir in schwierige Situationen geraten können. Es ist ein Kampf mit uns selbst, den wir gewinnen müssen."

Argentinien hat nach zwei Spielen in der Gruppenphase erst einen Zähler auf dem Konto. Gegen Nigeria müssen Messi, Agüero und Co gewinnen, um eine Chance auf das Weiterkommen zu haben.

S04-Star Naldo: "Neymar darf nicht beim ersten Kontakt fallen"

Bundesliga-Spieler Naldo hat in einem Gastkommentar bei deichstube.de den brasilianischen Superstar Neymar schwer kritisiert. "Er darf einfach nicht gleich beim ersten Kontakt zu Boden gehen. Damit beraubt er sich selbst guter Möglichkeiten. So geht es nicht weiter", kommentierte Naldo die Leistungen seines Landsmannes bei der WM.

"Neymar muss von Lionel Messi lernen! Der spielt in solchen Momenten einfach weiter, lässt sich nicht beeindrucken. Das ist für dich als Abwehrspieler viel schwieriger. Da verzweifelst du ein bisschen - und Messi erarbeitet sich und seiner Mannschaft so gute Chancen", so Naldo weiter.

Iran Trainer Carlos Queiroz wütet nach Niederlage

Iran Trainer Carlos Queiroz hat die Verwendung des VAR bei der WM in Russland scharf kritisiert: "Wenn der Ellenbogen dabei ist, ist das Rot. Wir haben moderne Technologie, die Tausende Dollar gekostet hat - und sie sehen den Ellenbogen nicht? Das ist Gelb? Ernsthaft? Wie können fünf Schiedsrichter das nicht sehen? Die Regeln sind klar, da steht nichts von Messi oder Ronaldo. Wo ist der Unterschied zwischen dem Ellenbogen von Ronaldo und einem anderen Ellenbogen?", hetzte der Portugiese in einem Monolog gegen die Unparteiischen.

© getty

Im Spiel zwischen Portugal und dem Iran hatte Superstar Cristiano Ronaldo zuvor seinem Gegenspieler einen angedeuteten Schlag versetzte. Nach der Überprüfung durch den Video-Schiedsrichter wurde Ronaldo allerdings nur mit einer gelben Karte bedacht. Schließlich endete das Spiel Unentschieden und der Iran verpasste den Achtelfinaleinzug.

Diego Maradona ist jetzt Mexiko-Fan

Gegenüber Telesur hat sich Diego Maradona zur Nationalmannschaft Mexikos bekannt. "Ich werde ab jetzt Mexiko unterstützen, weil sie in der Gruppenphase gut gespielt haben", offenbarte die argentinische Legende, nachdem er sich den Fußball aller südamerikanischen Mannschaften angeguckt hat.

Weiter ist er sich sicher: "Mexiko hat gezeigt, dass sie auch Schweden schlagen können. Der Sieg gegen Deutschland war kein Ausrutscher."

Tabelle der Gruppe F