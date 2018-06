Editorial zur Fußball-WM 2018: So läuft der World Cup in Russland auf SPOX

World Cup Russland -

Am Donnerstag beginnt die Fußball-WM 2018 in Russland. Viereinhalb Wochen hat das runde Leder nicht nur die Sportwelt fest im Griff. SPOX ist natürlich live vor Ort und hat auch sonst während des Turniers einiges zu für Euch zu bieten.

Liebe SPOX-User,

vor vier Jahren stemmte Philipp Lahm als Kapitän der deutschen Nationalmannschaft den WM-Pokal als Erster in die Höhe. Am 15. Juli wissen wir, wer ihm nachfolgen wird. Ist es vielleicht sogar Manuel Neuer?

Obwohl das Eröffnungsspiel und das Finale in derselben Stadt stattfinden, liegt vor den Mannschaften ein weiter Weg bis zum Endspiel im Luschniki-Stadion. Ein Weg, den SPOX mit einer gewohnt umfangreichen, aktuellen und hintergründigen Berichterstattung begleiten wird.

Vom DFB-Team berichtet unser Mann vor Ort Stefan Petri, der sich in Moskau und zunächst einmal bei den Vorrundenspielen in Sotschi und Kasan an die Fersen des Titelverteidigers heften wird. Außerdem hält er Euch mit sonstigen Eindrücken aus dem Gastgeberland Russland auf dem Laufenden.

Vorschauen, Analysen und Noten zu allen 64 WM-Spielen

Darüber hinaus gibt es bei SPOX Vorschauen, Analysen und Noten zu allen 64 WM-Spielen, wie Ihr es auch von der Bundesliga gewohnt seid. Zu den Leistungen der deutschen Nationalmannschaft und ausgewählten Top-Spielen wird es auch Einzelkritiken geben. Dazu versorgen wir Euch täglich mit News, Stimmen und Hintergründen.

Angereichert wird das textliche Angebot durch unser Bewegtbildmaterial. Es gibt Videos von den Pressekonferenzen aus den WM-Quartieren, Match Reports mit Opta-Daten, Head-to-Head-Vergleiche und auch lustige Geschehnisse rund um diese WM.

WM-Tippspiel mal anders

Wer bei den Spielen mal nicht vorm TV sitzen kann, der kann sich alle Informationen in unserem Liveticker holen und wer sich neben den Texten ein Bild von den Geschehnissen auf dem Platz machen will, der kann dies mit dem Live-Action-Widget von Opta tun, das euch im Ticker und in den Vorschau-Artikeln zu jedem Spiel zur Verfügung stehen wird.

Etwas Besonderes ist auch unser Tippspiel zur WM. Ergebnisse eintragen kann jeder, aber auf die Position auf dem Feld vorherzusagen, von wo ein Treffer erzielt wird, das ist schon die hohe Kunst der Wahrsagerei. Also schnell mitmachen bei Goaltip und tolle Preise gewinnen.

Das SPOX-Baby der WM-Vorbereitung

Ihr seht schon, die nächsten Wochen werden bestimmt nicht langweilig. Und wer sich trotz intensiver Berichterstattung noch nicht genügend informiert fühlt, der kann sich noch schnell durch unsere Kaderübersichten zu allen 32 Teams wühlen.

Wer es lieber etwas alternativer will, dem sei unser Herzensprojekt der WM-Vorbereitung wärmstens empfohlen. Ein liebevoll gestalteter Multimedia-Artikel mit amüsanten Geschichten zu allen Teilnehmerländern. Unnützes Wissen für das Public Viewing garantiert!

Auf eine spannende Weltmeisterschaft!

Viele Grüße,

Eure SPOX-Redaktion