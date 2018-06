WM 2018, Weiterkommen in der Gruppe A mit Russland – Ausgangslage, Tabelle, Qualifikation

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN World Cup Saudi-Arabien -

Ägypten (Highlights) World Cup Uruguay -

Russland (Highlights) World Cup Spanien -

Marokko (Highlights) World Cup Iran -

Portugal (Highlights) World Cup Australien -

Peru (Highlights) World Cup Dänemark -

Frankreich (Highlights) World Cup Nigeria -

Argentinien (Highlights) World Cup Island -

Kroatien (Highlights) J2 League Fagiano -

Tokyo Verdy World Cup Südkorea -

Deutschland (Highlights) World Cup Mexiko -

Schweden (Highlights) World Cup Schweiz -

Costa Rica (Highlights) World Cup Serbien -

Brasilien (Highlights) World Cup Senegal -

Kolumbien (Highlights) World Cup Japan -

Polen (Highlights) World Cup Panama -

Tunesien (Highlights) World Cup England -

Belgien (Highlights) Allsvenskan Göteborg -

Kalmar

Bei der WM 2018 steht der dritte Spieltag in Gruppe A an. Gastgeber Russland trifft im Duell um den Gruppensieg auf Uruguay. Im zweiten Spiel der Gruppe trifft Ägypten auf Saudi-Arabien. SPOX erklärt die Ausgangslage und spielt die verschiedenen Szenarien in Gruppe A durch.



Schon vor den letzten beiden Gruppenspielen herrschen in Gruppe A deutliche Verhältnisse. Russland und Uruguay stehen bereits sicher im Achtelfinale und machen im direkten Duell den Gruppensieg unter sich aus.

Gruppe A: So geht Russland als Gruppensieger ins Achtelfinale

Verliert der Gastgeber nicht gegen Uruguay, geht er sicher als Gruppenerster ins Achtelfinale.

Gruppe A: So geht Uruguay als Gruppensieger ins Achtelfinale

Für Uruguay zählt gegen Russland nur der Sieg. Die Südamerikaner brauchen drei Punkte, um als Gruppensieger in die Runde der letzten 16 zu gehen.

Gruppe A: Russland Favorit auf den Gruppensieg

Gastgeber Russland hat sich in den ersten beiden Spielen die beste Ausgangslage auf den Gruppensieg erarbeitet. Mit einem 5:0 Sieg gegen Saudi-Arabien im WM-Auftaktspiel und dem 3:1 Sieg gegen Ägypten konnte die Sbornaja vor den heimischen Fans überzeugen.

Im dritten Gruppenspiel trifft Russland auf Uruguay, die ebenso sechs Punkte auf dem Konto haben. Allerdings haben die Südamerikaner die deutlich schlechtere Tordifferenz vorzuweisen. Sollten sich Russland und Uruguay unentschieden trennen, wird nach folgenden Kriterien der Tabellenplatz bestimmt:

Tordifferenz aus allen Gruppenspielen

Anzahl der erzielten Tore aus allen Gruppenspielen

Anzahl Punkte aus dem direkten Vergleich

Tordifferenz aus den Direkt-Begegnungen

Anzahl der in den Direkt-Begegnungen erzielten Tore

Fair-Play-Wertung (mit Minuspunkten für Gelbe 1, Gelb-Rote 3 und Rote Karten 4)

Losentscheid

Alle weiteren Informationen zu den Kriterien bei Punktgleichheit gibt es hier.

Die Tabelle der Gruppe A

Platz Team G U V Torverh. Punke 1 Russland 2 0 0 8:1 6 2 Uruguay 2 0 0 2:0 6 3 Ägypten 0 0 2 1:4 0 4 Saudi-Arabien 0 0 2 0:6 0

© getty

Ägypten und Saudi-Arabien bereits ausgeschieden

Ägypten und Saudi-Arabien sind mit jeweils null Punkten aus zwei Spielen bereits ausgeschieden und spielen im direkten Duell nur noch um Platz 3.

Russland - Uruguay: Mögliche Achtelfinalgegner

Im Achtelfinale kreuzt sich der Weg der Gruppe A mit Gruppe B. In der Gruppe B hat neben den Favoriten Spanien und Portugal auch der Iran noch Chancen das Weiterkommen.

Nach den Nachmittagspartien der Gruppe A steigt am Abend der dritte Spieltag der Gruppe B. Gegen 21:45 Uhr deutscher Zeit werden die Achtelfinal-Spiele feststehen.

WM 2018 - Gruppe A: Ergebnisse und Spielplan