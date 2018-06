WM-Torschützenkönig 2018: Wettquoten, Favoriten, Chancen - Wird Neymar der Star?

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN World Cup Portugal -

Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Harry Kane oder doch ein anderer Topstürmer - wer schießt die meisten Tore bei der WM 2018 und beerbt damit Kolumbiens James Rodriguez als Torschützenkönig? SPOX blickt auf die Wettquoten für den besten Torjäger der Endrunde in Russland.

Bei der WM 2014 in Brasilien setzte sich James Rodriguez von Kolumbien mit sechs Treffern die Torschützenkrone auf. In der Geschichte von Weltmeisterschaften ist es noch keinem Angreifer gelungen, zweimal hintereinander der beste Torjäger einer WM-Endrunde zu sein. Wer sind in diesem Jahr die Favoriten bei den Buchmachern? Eine Übersicht.

Neymar: Brasiliens Hoffnung ist der Favorit auf den WM-Torschützenkönig

Team Brasilien Verein Paris Saint-Germain Gruppengegner Schweiz, Costa Rica, Serbien Tore in der WM-Qualifikation 6

Brasiliens Superstar geht besonders motiviert in die WM-Endrunde in Russland. Der Grund: der tragische WM-Verlauf vor vier Jahren. Damals hatte Neymar dem großen Druck standgehalten, bei der Heim-WM in Brasilien der große Hoffnungsträger zu sein.

Er wurde seinem Status gerecht und führte die brasilianische Mannschaft mit bärenstarken Leistungen (u.a. mit vier Toren) bis ins Viertelfinale gegen Kolumbien. Dort erlitt er eine schwere Verletzung, aufgrund derer er im Halbfinale gegen Deutschland nicht spielen konnte, in dem die Selecao schließlich mit 1:7 unter die Räder geriet.

Vier Jahre später will sich Brasilien für dieses Debakel rehabilitieren und unbedingt den sechsten Weltmeistertitel gewinnen. Dabei soll Neymar erneut eine Schlüsselrolle einnehmen.

Neymar für Brasilien bei der WM in Topform?

Bis kurz vor der WM stand aufgrund eines Mittelfußbruchs, den er sich im Februar zugezogen hatte, überhaupt nicht fest, ob der 222-Millionen-Euro-Star überhaupt an der WM teilnehmen kann. Dennoch gilt er bei den Buchmachern als Favorit auf den Titel des WM-Torschützenkönigs.

Diesen Status untermauerte er nach seinem Comeback bei den Vorbereitungsspielen auf die WM. Gegen Kroatien und Brasilien erzielte er in den beiden Tests vor der Endrunde jeweils einen Treffer.

© getty

Lionel Messi: Wird Argentiniens Topstar WM-Torschützenkönig?

Team Argentinien Verein FC Barcelona Gruppengegner Island, Kroatien, Nigeria Tore in der WM-Qualifikation 7

Bei der WM 2014 konnte Lionel Messi die Auszeichnung zum Spieler des Turniers nicht so wirklich feiern. Stattdessen stand er mit gesenktem Kopf, eher unangenehm berührt im Maracano in Rio de Janeiro. Soeben hatte er mit Argentinien das WM-Finale gegen Deutschland verloren und die Krönung seiner beispiellosen Karriere verpasst.

Bei seinem vermutlich letzten WM-Turnier in Russland will Messi deswegen umso mehr Gas geben, um endlich den WM-Pokal in die Luft strecken zu dürfen.

Lionel Messi beim FC Barcelona in Topform

Er selbst in Topform würde die Chancen der argentinischen Nationalmannschaft jedenfalls erhöhen. In der Klubsaison beim FC Barcelona zeigte er mit 34 Toren in 36 Ligaspielen und zehn Treffern in den Pokalwettbewerben, dass er nach wie vor am Fließband knipsen kann.

Gemeinsam mit Paulo Dybala, Gonzalo Higuain, Kun Agüero und Angel Di Maria bildet Messi eine der gefährlichsten Offensivabteilungen der WM. Trägt ihn das auch als ersten Argentinier seit 40 Jahren (1978 war es Mario Kempes) zum Titel des WM-Torschützenkönigs?

© getty

Antoine Griezmann: Wird der EM-Torschützenkönig bester WM-Torjäger?

Team Frankreich Verein Atletico Madrid Gruppengegner Australien, Peru, Dänemark Tore in der WM-Qualifikation 4

Frankreich gilt nach der EM-Finalteilnahme im eigenen Land vor zwei Jahren als einer der absoluten Topfavoriten auf den WM-Pokal in Russland. Der Fixpunkt der französischen Offensive ist Antoine Griezmann - und das obwohl der Hype um die millionenschweren Außenstürmer Kylian Mbappe und Ousmane Dembele riesig ist.

Griezmann schoss sich bereits vor zwei Jahren bei der Europameisterschaft mit sechs Treffern zum Torschützenkönig. Seitdem bestätigte der Angreifer seine Leistungsfähigkeit auf höchstem Niveau. Erst beim Europa-League-Finale führte er Atletico Madrid mit einem Doppelpack gegen Olympique Marseille zum Titel.

Zwar war Griezmann lediglich mit vier eigenen Toren an der WM-Qualifikation Frankreichs beteiligt. Dennoch steht er bei den Buchmachern weit oben, wenn es um die Frage nach dem kommenden Torschützenkönig geht.

© getty

Cristiano Ronaldo: Wird der Weltfußballer WM-Torschützenkönig?

Team Portugal Verein Real Madrid Gruppengegner Spanien, Marokko, Iran Tore in der WM-Qualifikation 15

Wer den Stern von Cristiano Ronaldo nach einer - für seine Verhältnisse - enttäuschenden Anfangsphase der Saison bereits untergehen sah, wurde ab Herbst eines Besseren belehrt. CR7 stand am Ende der Saison mit Real Madrid bei 44 Toren in 44 Pflichtspielen. Und das obwohl er in der Champions League weder im Halbfinale noch im Finale einen Treffer erzielte.

Ronaldos Problem: Portugal gehört nicht zu den Favoriten auf den Weltmeistertitel in Russland. Das dürfte auch der Grund dafür sein, dass der Weltfußballer bei den Buchmachern nicht einmal zu drei höchst gehandelten Kandidaten für den Titel des WM-Torschützenkönigs zählt.

Andererseits galt Portugal auch bei der EM in Frankreich vor zwei Jahren nicht zu den Titelanwärtern. Am Ende räumten CR7 und Co. dennoch den Titel ab.

© getty

Timo Werner: Deutschlands Stürmer Nr. 1 auch als WM-Torschützenkönig?

Team Deutschland Verein RB Leipzig Gruppengegner Mexiko, Schweden, Südkorea Tore in der WM-Qualifikation 3

Der Nummer-eins-Angreifer des amtierenden Weltmeisters und eines der Topfavoriten darf bei den Wettquoten der Buchmacher logischerweise nicht zu kurz kommen. Und das ist seit geraumer Zeit Timo Werner.

Bundestrainer Joachim Löw ist vom schnellen Leipziger überzeugt. Zwar durchlief Werner in der vergangenen Rückrunde ein zwischenzeitliches Formtief. Letztlich können sich die Werte des 22-Jährigen aber sehen lassen: In 45 Pflichtspielen erzielte er 21 Tore.

Besonders überzeugend waren Werners Auftritte in der deutschen Nationalmannschaft. Im DFB-Trikot erzielte er immerhin schon acht Treffer (14 Länderspiele).

© getty

Romelu Lukaku: Belgiens Angreifer könnte bei der WM durchstarten

Team Belgien Verein Manchester United Gruppengegner England, Panama, Tunesien Tore in der WM-Qualifikation 11

Über den Status des "Geheimfavoriten" ist Belgien seit Jahren hinaus. Ein Kader, in dem mit Kevin de Bruyne und Eden Hazard zwei der besten Premier-League-Spieler der letzten Jahre stehen, gehört qua Definition zu den besten des Turniers. Nicht zu vernachlässigen ist die besondere Rolle von Romelu Lukaku.

Der Angreifer von Manchester United erzielte in acht WM-Qualifikationsspielen überragende elf Tore und war damit der entscheidende Faktor bei Belgiens überzeugendem Gruppensieg mit neun Siegen und einem Remis.

Auch im Klub knipste Lukaku verlässlich. In 41 Pflichtspielen trug sich der bullige Stürmer 27 Mal in die Torjägerliste ein.

Belgiens Erfolg hängt maßgeblich von der Performance der Schlüsselspieler ab. Sollte Belgien weit kommen, ist Lukaku in Sachen Torschützenkönig auf jeden Fall in der Verlosung.

© getty

Gabriel Jesus: Nicht nur Neymar trifft bei Brasilien

Team Brasilien Verein Manchester City Gruppengegner Schweiz, Costa Rica, Serbien Tore in der WM-Qualifikation 7

Nicht nur Neymar ist in der begnadeten Offensive Brasiliens für das Toreschießen zuständig. Nein, auch Zielspieler Gabriel Jesus hat gute Chancen, beim Kampf um den Titel des WM-Torschützenkönigs ein Wörtchen mitzureden.

Schließlich erzielte der 21-Jährige in der WM-Qualifikation sieben Treffer und damit die meisten im Starensemble der Brasilianer. Mehr als Willian (4), mehr als Philippe Coutinho (4), mehr als Paulinho (6) und auch mehr als Neymar (6).

Unter Pep Guardiola machte Gabriel Jesus bei Manchester City den nächsten Schritt in seiner Entwicklung. Mit seiner schnörkellosen, aber effizienten Spielweise ist er ein Schlüsselspieler in der Spielanlage des WM-Favoriten Brasilien.

© getty

Harry Kane: Englands Hoffnung auf den WM-Titel

Team England Verein Tottenham Hotspur Gruppengegner Belgien, Panama, Tunesien Tore in der WM-Qualifikation 5

Die personifizierte Hoffnung der englischen Three Lions, 52 Jahre nach dem größten Erfolg der Verbandsgeschichte endlich wieder den WM-Pokal ins Mutterland des Fußballs zu holen, heißt Harry Kane.

Der Angreifer von Tottenham Hotspur erzielte in sechs WM-Qualifikationsspielen fünf Tore. Im Klub gewann er zwar nach 2016 und 2017 nicht zum dritten Mal in Serie die Torjägerkanone in England (diesmal: Mohamed Salah vom FC Liverpool mit 32 Toren). Dennoch lesen sich die Zahlen von Harry Kane stark: In 48 Pflichtspielen knipste er 41 Mal.

Harry Kane erzielte bei der EM 2016 kein einziges Tor

Kane nimmt erstmals überhaupt an einer WM-Endrunde teil. In Russland will sich der 24-Jährige für die schwachen Leistungen vor zwei Jahren bei der EM 2016 in Frankreich rehabilitieren. Damals erzielte Kane kein einziges Tor.

Mittlerweile ist Kanes Status bei den Three Lions allerdings wesentlich bedeutender: Er führt England nämlich als Kapitän aufs Feld und strotzt vor Selbstvertrauen. Deshalb gehört er ebenfalls in den Kreis der Spieler, die die Buchmacher für den WM-Torschützenkönig auf dem Zettel haben.

© getty

Wer wird WM-Torschützenkönig 2018? Die Wettquoten bei Tipico

Die Wettquoten sind die des Wettanbieteres tipico.de und sind am 15.06.2018 zuletzt abgerufen worden. Angaben ohne Gewähr.

Spieler Quote auf WM-Torschützenkönig Neymar 8,0 Lionel Messi 11 Antoine Griezmann 11 Cristiano Ronaldo 15 Timo Werner 15 Romelu Lukaku 15 Gabriel Jesus 17 Harry Kane 17 Edinson Cavani 20 Luis Suarez 20 Denis Tscheryschew 20 Robert Lewandowski 25 Thomas Müller 25 Diego Costa 25

Torschützenkönige der letzten WM-Endrunden