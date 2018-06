Wer wird Weltmeister? Die Wettquoten für Brasilien, Spanien, Frankreich und Co.

World Cup Frankreich -

Die Gruppenphase ist vorbei und mit Deutschland ist bereits der erste große Favorit auf den WM-Titel ausgeschieden. Andere Top-Teams konnten noch nicht vollends überzeugen. Wer hat nun das Zeug zum Weltmeister? SPOX zeigt die Titelfavoriten und die Wettquoten für den Titelgewinn.

Brasilien: Dank individueller Klasse der Top-Favorit

Gegner im Achtelfinale Mexiko Abschneiden WM 2014 Halbfinale Größter Erfolg bei Weltmeisterschaften 5x Weltmeister (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) Trainer Tite Kapitän Neymar

Die brasilianische Nationalmannschaft zeigte sich vor der WM in sehr guter Form, schlug unter anderem die deutsche Mannschaft. Der Start in das Turnier verlief jedoch nicht optimal. Trotz solider Leistung reichte es für die Selecao nur zu einem 1:1 gegen die Schweiz. Durch Siege gegen Costa Rica und Serbien qualifizierte man sich dennoch als Gruppenerster für das Achtelfinale, wo Neymar und Co. auf Deutschland-Bezwinger Mexiko trifft.

Spanien: Wegen Trainerwechsel nur mühsam ins Achtelfinale?

Gegner im Achtelfinale Russland Abschneiden WM 2014 Gruppenphase Größter Erfolg bei Weltmeisterschaften Weltmeister (2010) Trainer Fernando Hierro Kapitän Sergio Ramos

Spanien musste kurz vor dem Turnierstart einen Trainerwechsel hinnehmen. Das könnte der Grund sein, warum La Furia Roja bisher nur wenig überzeugte. Einem torreichen Unentschieden gegen Portugal folgte ein knapper Sieg gegen den Iran. Am letzten Spieltag kam das Team von Fernando Hierro erst spät zu einem Remis gegen Marokko.

Dennoch treffen die Spanier als Gruppensieger im Achtelfinale auf den Gastgeber Russland. Ein Vorteil: Im Viertel- und Halbfinale könnten vermeintlich leichtere Gegner warten. Andere Top-Favoriten könnten bereits früh aufeinander treffen.

Belgien: Diesmal mehr als ein Geheimfavorit

Gegner im Achtelfinale Japan Abschneiden WM 2014 Viertelfinale (gegen Argentinien) Größter Erfolg bei Weltmeisterschaften Spiel um Platz drei Trainer Roberto Martinez Montoliu Kapitän Eden Hazard

Bei den letzten großen Turnieren kam Belgien stets die Rolle des Geheimfavoriten zu, schließlich verfügt die Mannschaft über zahlreiche starke Einzelspieler. Diesmal gelten die Roten Teufel sogar zu den Top-Favoriten, was sie auch in der Gruppenphase bewiesen. Drei Siege gegen Panama, Tunesien und England sorgten für einen ungefährdeten Gruppensieg. In der K.o.-Runde treffen Kevin de Bruyne und Co. zunächst auf Japan.

England: Mit einer jungen Mannschaft endlich erfolgreich?

Gegner im Achtelfinale Kolumbien Abschneiden WM 2014 Gruppenphase Größter Erfolg bei Weltmeisterschaften Weltmeister (1966) Trainer Gareth Southgate Kapitän Harry Kane

Die Three Lions stellen gemeinsam mit den Franzosen das jüngste Team des Turniers. Zudem spielen alle Akteure in der heimischen Premier League. Doch die Gruppenphase zeigte, dass mit den Engländern durchaus zu rechnen ist. Zwar gewann das Team Gareth Southgate gegen Tunesien erst spät, doch wie auch im Spiel gegen Panama überzeugte die Mannschaft um Kapitän Harry Kane vor allem spielerisch. Den Gruppensieg gaben sie allerdings an Belgien ab. Nächster Gegner ist Kolumbien.

Frankreich: Bisher noch nicht überzeugend

Gegner im Achtelfinale Argentinien Abschneiden WM 2014 Viertelfinale (gegen Deutschland) Größter Erfolg bei Weltmeisterschaften Weltmeister (1998) Trainer Didier Dechamps Kapitän Hugo Lloris

Frankreichs Kader ist gespickt mit Ausnahmespielern und großen Talenten, Kritiker bemängeln aber den mangelnden Teamgeist. Bereits bei der letzten EM im eigenen Land schien das Team bereit, verlor aber enttäuschend im Finale. Auch in der Gruppenphase in Russland tat sich die Equipe Tricolore schwer. Knappe Siege gegen Australien und Peru, sowie ein torloses Unentschieden gegen Dänemark reichten dennoch für den Gruppensieg. Dort wartet mit Argentinien ein echter Prüfstein.

Argentinien: Mit viel Glück ins Achtelfinale

Gegner im Achtelfinale Frankreich Abschneiden WM 2014 Vize-Weltmeister Größter Erfolg bei Weltmeisterschaften 2x Weltmeister (1978 und 1986) Trainer Jorge Sampaoli Kapitän Lionel Messi

Auf Klubebene hat Lionel Messi alles gewonnen, auf Nationalmannschaftsebene bleibt er der Unvollendete. Bis zum letzten Spiel der Gruppenphase schien es dabei zu bleiben. Schließlich holte das Team von Jorge Sampaoli gegen Island und Kroatien insgesamt nur einen Punkt.

Auch in der letzten Begegnung gegen Nigeria sah es kurz vor Schluss nach einerm Vorrunden-Aus aus, obwohl Messi endlich traf. Sein Teamkollege Marcos Rojo musste letztendlich das erlösende 2:1 erzielen, wodurch die Gauchos etwas glücklich das Achtelfinale erreichten. Die Strafe dafür: Im Achtelfinale trifft man auf Frankreich.

Wer gewinnt die WM 2018? - Die Wettquoten

Nation Quote auf WM-Sieg Brasilien 4,5 Spanien 5,5 Belgien 8,0 England 8,0 Frankreich 9,0 Kroatien 11,0 Argentinien 13,0

Die Quoten beziehen sich auf den Wettanbieter Tipico und wurden zuletzt am 28.06.2018 abgerufen. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

