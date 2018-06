Wer gewinnt die WM 2018? Die Geheimfavoriten Belgien, England und Co.

Segunda División Numancia -

Kurz vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland wirft SPOX einen Blick auf die Geheimfavoriten auf den Titel. Belgien und England haben auch dieses Jahr ein starkes Aufgebot, in den Favoritenkreis werden sie dennoch nicht gezählt.

Die belgische Nationalmannschaft ist gespickt mit Topstars aus der Premier League. Aber auch Kolumbien, Polen und Kroatien ist eine riesen Überraschung bei der WM zuzutrauen.

Belgien bei der WM 2018 - Titelfavorit unter dem Radar

Gruppe G: Panama, Tunesien, England

Abschneiden bei der WM 2014: Viertelfinale

Größter Erfolg bei Weltmeisterschaften: Spiel um Platz 3 (1986 in Mexiko)

Trainer: Roberto Martinez

Kapitän: Eden Hazard

Obwohl sich im 23-Mann-Kader der Belgier ein großer Name an den nächsten reiht, werden die Red Devils nicht zum Kreis der Titelanwärter gezählt. Allen voran hat das mit den vergangenen Resultaten zu tun. Belgien hat es bei Weltmeisterschaften überhaupt erst einmal über das Viertelfinale heraus geschafft. Dennoch kann mit den Belgiern in Russland gerechnet werden. Die Belgier könnten ihre komplette Startelf mit Akteuren aus der Premier League aufstellen und haben mit Kevin de Bruyne und Eden Hazard absolute Topstars im Kader.

© getty

England bei der WM 2018: Wiedergutmachung für 2014

Gruppe G: Panama, Tunesien, Belgien

Abschneiden bei der WM 2014: Gruppenphase

Größter Erfolg bei Weltmeisterschaften: Weltmeister 1966 in England

Trainer: Gareth Southgate

Kapitän: Harry Kane

Die Three Lions sind auf Wiedergutmachung aus, bei der WM 2014 scheiterten sie bereits in der Gruppenphase. Mit Trainer Gareth Southgate weht neuer Wind bei den Engländern. Im Kader stehen viele junge Spieler, die ordentlich Tempo ins Spiel bringen können. Allerdings steht und fällt der Erfolg mit Topstürmer Harry Kane. Setzen ihn seine Teamkollegen ordnungsgemäß in Szene, wird Kane für Tore sorgen. Ein Fragezeichen steht noch hinter der Defensive.

© getty

Kolumbien bei der WM 2018: Für eine Überraschung gut

Gruppe H: Polen, Senegal, Japan

Abschneiden bei der WM 2014: Viertelfinale

Größter Erfolg bei Weltmeisterschaften: Viertelfinale 2014

Trainer: Jose Pekerman

Kapitän: Radamel Falcao

In der offensive hat Kolumbien einiges aus Europas Topligen aufzubieten. Im Mittelpunkt stehen nach wie vor Altmeister Radamel Falcao und Topstar James Rodriguez. Performt James auf einem ähnlichen Niveau wie 2014 in Brasilien und hält die Abwehr zusammen, ist für die Kolumbianer dieses Jahr mehr drin als das Viertelfinale.

© getty

Polen bei der WM 2018: Robert Lewandowski als Ein-Mann-Armee

Gruppe H: Kolumbien, Senegal, Japan

Abschneiden bei der WM 2014: nicht qualifiziert

Größter Erfolg bei Weltmeisterschaften: 3. Platz (1974, 1982)

Trainer: Adam Nawalka

Kapitän: Robert Lewandowski

Bayern-Stürmer Robert Lewandowski ist das absolute Aushängeschild der Truppe von Adam Nawalka. Der Torjäger befindet sich seit mehreren Jahren in absoluter Topform, allerdings könnte das Wechseltheater um den Stürmer zum Störfaktor für die Polen werden. Mit Wojciech Szczesny, Kamil Glik und Piotr Zielinski sind vereinzelt Spieler von Europas Topklubs vorhanden, alles entscheidend wird für die Polen aber die Leistung von Lewandowski sein. Performt er wie im Bayern-Dress, sind die Polen für eine Überraschung gut.

© getty

Kroatien bei der WM 2018 - getragen von Spaniens Elite

Gruppe D: Argentinien, Island, Nigeria

Abschneiden bei der WM 2014: Gruppenphase

Größter Erfolg bei Weltmeisterschaften: 3. Platz (1998 in Frankreich)

Trainer: Zlatko Dalic

Kapitän: Luka Modric

© getty

Die Kroaten werden ihre Spiele im Mittelfeld gewinnen müssen. Mit Luka Modric und Mateo Kovacic von Real Madrid und Barcelonas Ivan Rakitic ist die Schaltzentrale der Kroaten top besetzt. Ihre Offensivbemühungen werden wohl davon abhängen, in wie weit Ivan Perisic, Mario Mandzukic und Andrej Kramaric zusammen funktionieren. Kroaten hat das Spielermaterial, eine der Sensationen dieser WM zu werden. Jetzt liegt es an Team und Trainer, die Puzzleteile ineinander zu stecken.