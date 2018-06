NBA Do 07.06. Warriors vs. Cavs: Holt sich GSW auch Spiel 3? Friendlies Live Italien -

Niederlande Friendlies Norwegen -

Panama Friendlies England -

Costa Rica Friendlies Portugal -

Algerien Friendlies Island -

Ghana Friendlies Schweiz -

Japan Friendlies Dänemark -

Mexiko Friendlies Österreich -

Brasilien

Der Countdown läuft! Die WM 2018 in Russland steht unmittelbar bevor. Die finalen WM-Kader aller Teams stehen fest. Wir wollen vor dem Turnier von euch wissen, welche Stars ihr vor dem Eröffnungsspiel am 14. Juni am stärksten einschätzt. In fünf Abstimmungen suchen wir den besten Keeper, Innenverteidiger, Außenverteidiger, Mittelfelspieler und Stürmer.

In Teils eins geht es um die Torhüter. Deutschlands Nummer Eins Manuel Neuer schaffte es gerade noch so zur Endrunde in Russland. Aber ist er trotz seiner langen Verletzungsdauer noch immer der beste Keeper der Welt?

Oder schätzt ihr David de Gea nach dessen überragender Saison bei Manchester United stärker ein? Auch Keylor Navas hat sich mit den Leistungen in der Champions League rechtzeitig in Form gebracht.

User-Voting: Wer ist der beste Torhüter bei der WM 2018 in Russland?

Stimmt bis Dienstag um 8 Uhr ab (App-User hier lang). Die Auflösung erfolgt im Laufe des Tages.