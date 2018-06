User-Voting: Wer ist der beste Stürmer bei der WM 2018 in Russland?

Being Mario Götze Sa 09.06. Die exklusive Doku-Serie über den WM-Helden NBA Sa 09.06. Gibt's den Sweep? Warriors vs. Cavs: Die Entscheidung Friendlies Schweiz -

Der Countdown läuft! Die WM 2018 in Russland steht unmittelbar bevor. Die finalen WM-Kader aller Teams stehen fest. Wir wollen vor dem Turnier von euch wissen, welche Stars ihr vor dem Eröffnungsspiel am 14. Juni am stärksten einschätzt. In fünf Abstimmungen suchen wir den besten Keeper, Innenverteidiger, Außenverteidiger, Mittelfeldspieler und Stürmer.

Die Frage nach dem besten Stürmer bei der WM lautet bei vielen womöglich: Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo? Doch die Endrunde in Russland ist gespickt mit absoluten Top-Stürmern. Mohamed Salah, Harry Kane, Robert Lewandowski - das sind keine 0815-Kicker.

Argentiniens Offensive kann es sich sogar leisten, Mauro Icardi, den treffsichersten Angreifer der abgelaufenen Serie-A-Saison, zu Hause zu lassen.

Wie schätzt ihr die Deutschen ein? Kann Timo Werner beispielsweise in seiner aktuellen Form mit der Weltspitze mithalten?

User-Voting: Wer ist der beste Stürmer bei der WM 2018?

Stimmt bis Samstag um 8 Uhr ab (App-User hier lang). Die Auflösung erfolgt im Laufe des Tages.