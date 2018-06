User-Voting: Wer ist der beste Mittelfeldspieler bei der WM 2018 in Russland?

NBA Sa 09.06. Warriors vs. Cavs: Wer gewinnt Spiel vier? Segunda División Valladolid -

Der Countdown läuft! Die WM 2018 in Russland steht unmittelbar bevor. Die finalen WM-Kader aller Teams stehen fest. Wir wollen vor dem Turnier von euch wissen, welche Stars ihr vor dem Eröffnungsspiel am 14. Juni am stärksten einschätzt. In fünf Abstimmungen suchen wir den besten Keeper, Innenverteidiger, Außenverteidiger, Mittelfeldspieler und Stürmer.

Toni Kroos hat sich in dieser Saison seinen vierten Champions-League-Titel geholt und ist damit deutscher Rekordsieger. Kann er Deutschland auch zur Titelverteidigung bei der WM führen? Wie gut ist er in Form? Ist er aktuell der beste Mittelfeldspieler bei dieser Weltmeisterschaft?

Oder schätzt ihr Kevin De Bruyne im Moment stärker ein? Was ist mit dem Kolumbianer James Rodriguez vom FC Bayern? Oder Christian Eriksen? Es gibt viele Kandidaten für den Sieg.

User-Voting: Wer ist der beste Mittelfeldspieler bei der WM 2018?

Stimmt bis Freitag um 8 Uhr ab (App-User hier lang). Die Auflösung erfolgt im Laufe des Tages.