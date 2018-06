NBA Do 07.06. Warriors vs. Cavs: Holt sich GSW auch Spiel 3? Serie B Cittadella -

Der Countdown läuft! Die WM 2018 in Russland steht unmittelbar bevor. Die finalen WM-Kader aller Teams stehen fest. Wir wollen vor dem Turnier von euch wissen, welche Stars ihr vor dem Eröffnungsspiel am 14. Juni am stärksten einschätzt. In fünf Abstimmungen suchen wir den besten Keeper, Innenverteidiger, Außenverteidiger, Mittelfeldspieler und Stürmer.





In Teil 2 geht es um die Innenverteidiger. Neben Champions-League-Sieger Sergio Ramos von Real Madrid gibt es hier wohl einige Favoriten auf den Sieg im User-Voting. Auch die deutsche Abwehr mit Mats Hummels und Jerome Boateng zählt zur absoluten Weltspitze. Wen schätzt ihr vor der WM am stärksten ein? Wer führt sein Team mit perfekt getimten Grätschen, wuchtigen Kopfbällen und öffnenden Pässen tief in die Endrunde?

User-Voting: Wer ist der beste Innenverteidiger bei der WM 2018 in Russland?

Stimmt bis Mittwoch um 8 Uhr ab (App-User hier lang). Die Auflösung erfolgt im Laufe des Tages.