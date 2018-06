NBA Do 07.06. Warriors vs. Cavs: Holt sich GSW auch Spiel 3? Serie B Cittadella -

Der Countdown läuft! Die WM 2018 in Russland steht unmittelbar bevor. Die finalen WM-Kader aller Teams stehen fest. Wir wollen vor dem Turnier von euch wissen, welche Stars ihr vor dem Eröffnungsspiel am 14. Juni am stärksten einschätzt. In fünf Abstimmungen suchen wir den besten Keeper, Innenverteidiger, Außenverteidiger, Mittelfeldspieler und Stürmer.

Joshua Kimmich entwickelte sich im vergangenen Jahr zum unverzichtbaren Part auf der rechten Abwehrseite der deutschen Nationalmannschaft. Doch ist er bereits der Beste seiner Zunft?

Die Konkurrenz ist stark, Marcelo holte im Mai seinen dritten Champions-League-Titel in Folge. Jordi Alba spielt seit Jahren konstant beim FC Barcelona. Dann wären da noch Dani Carvajal oder Filipe Luis. Wen seht ihr am stärksten so kurz vor der WM?

User-Voting: Wer ist der beste Außenverteidiger bei der WM 2018 in Russland?

Stimmt bis Donnerstag um 8 Uhr ab (App-User hier lang). Die Auflösung erfolgt im Laufe des Tages.