Südkorea - Mexiko heute live im Livestream, TV oder WM-Liveticker verfolgen

Am Samstag hat Mexiko die Chance, mit einem Sieg gegen Südkorea den Achtelfinaleinzug so gut wie perfekt zu machen. SPOX gibt Euch alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream sowie zum Liveticker der Partie.

Das Duell der deutschen Gruppengegner ist die zweite Partie des Tages. Zuvor tragen bereits Belgien und Tunesien die erste Begegnung des zweiten Spieltags der Gruppe G aus. Am Abend findet schließlich die Partie zwischen Deutschland und Schweden statt. Alle Infos zum WM-Samstag gibt es hier.

Südkorea gegen Mexiko heute live: TV und Livestream

Anpfiff der Partie ist um 17 Uhr deutscher Zeit. In der Rostow Arena treten Südkorea und Mexiko zum zweiten Gruppenspiel an. 45.000 Zuschauer passen in das Stadion des russischen Erstligisten FK Rostow.

© getty

Für die Übertragung dieser Partie ist diesmal die ARD zuständig. In den vergangenen zwei Tagen übertrug das ZDF die WM-Spiele. In Österreich kann die Begegnung der deutschen Gruppengegner bei ORF verfolgt werden.

Auch Freunde des Internets werden nicht enttäuscht. Der deutsche Sender bietet auf seiner Webseite einen Livestream zu dieser Partie an.

Südkorea - Mexiko im LIVETICKER

Wie zu jedem anderen WM-Spiel bietet SPOX einen Liveticker an. Wer das Spiel nicht im TV oder Livestream verfolgen kann, ist hier gut aufgehoben.

Gruppe F: Mexiko kann schon weiterkommen

Mexiko überraschte am ersten Spieltag und konnte den amtierenden Weltmeister Deutschland schlagen. Gewinnen die Mexikaner gegen Südkorea und das deutsche Team kann das Spiel gegen Schweden nicht gewinnen, steht das Team um den Ex-Leverkusener Chicharito bereits im Achtelfinale. Südkorea könnte rein theoretisch sogar noch mit einer Niederlage weiterkommen.