Spielerauszeichnungen bei der WM 2018: Goldener Ball, Goldener Schuh und Co.

Being Mario Götze Sa 09.06. Die exklusive Doku-Serie über den WM-Helden Friendlies Schweiz -

Japan Segunda División Saragossa -

Numancia Friendlies Dänemark -

Mexiko Friendlies Österreich -

Brasilien Serie B Palermo -

Venedig Segunda División Gijon -

Valladolid Serie B Frosinone -

Cittadella World Cup Russland -

Saudi-Arabien (Highlights) World Cup Ägypten -

Uruguay (Highlights) World Cup Marokko -

Iran (Highlights) World Cup Portugal -

Spanien (Highlights) World Cup Frankreich -

Australien (Highlights) World Cup Argentinien -

Island (Highlights) World Cup Peru -

Dänemark (Highlights) World Cup Kroatien -

Nigeria (Highlights) World Cup Costa Rica -

Serbien (Highlights) World Cup Deutschland -

Mexiko (Highlights) World Cup Brasilien -

Schweiz (Highlights) World Cup Schweden -

Südkorea (Highlights) World Cup Belgien -

Panama (Highlights) World Cup Tunesien -

England (Highlights) World Cup Kolumbien -

Japan (Highlights) World Cup Polen -

Senegal (Highlights) World Cup Russland -

Ägypten (Highlights) World Cup Portugal -

Marokko (Highlights) World Cup Uruguay -

Saudi-Arabien (Highlights) World Cup Iran -

Spanien (Highlights) World Cup Dänemark -

Ausralien (Highlights) World Cup Frankreich -

Peru (Highlights) World Cup Argentinien -

Kroatien (Highlights)

Nach jeder Weltmeisterschaft verleiht die FIFA mehrere Auszeichnungen an die Spieler. Unter anderem werden der beste Spieler und das fairste Team geehrt. SPOX zeigt, welche Ehrungen es gibt und wer die bisherigen Gewinner waren.

Insgesamt gibt es fünf offizielle Auszeichnungen nach jeder WM. Der Goldene Schuh, der Goldene Ball, der Goldene Handschuh, der FIFA Fair Play Award und die Verleihung des Sponsors Hyundai für den besten jungen Spieler. Die Gewinner zeichnet die FIFA direkt im Anschluss an das Finale aus.

Der Goldene Schuh: Die erfolgreichsten WM-Torschützen

Diese Auszeichung wird seit der WM 1978 in Argentinien vergeben. Die Trophäe bekommt der Torschützenkönig des Turniers. 2014 in Brasilien war es Kolumbiens James Rodriguez, der für die Südamerikaner sechs Treffer erzielte. Unter anderem traf er im Achtelfinale gegen Uruguay sehenswert per Volleyschuss. Der Treffer wurde im Internet zudem als schönstes Tor des Turniers ausgezeichnet.

2010 in Südafrika sicherte sich Thomas Müller den Titel. Seine fünf Treffer konnte er auch in Brasilien wiederholen, jedoch musste er sich damals seinem aktuellen Bayern-Kollegen geschlagen geben. Hier sind alle WM-Torschützenkönige zu sehen:

FIFA-WM: Diese Spieler holten sich bei der WM den Goldenen Schuh © getty 1/22 Die Titelsammlung von Lionel Messi kennt fast keine Grenzen. Der Goldenen Schuh für den besten WM-Torschützen blieb La Pulga allerdings bis dato verwehrt. SPOX blickt auf die besten WM-Torschützen seit der Endrunde 1930 in Uruguay zurück. © imago 2/22 WM 1930 in Uruguay: Der Argentinier Guillermo Stabile schoss im Turnierverlauf acht Tore. Einen goldenen Schuh bekam er damals allerdings noch nicht überreicht. © getty 3/22 WM 1934 in Italien: Oldřich Nejedlý war mit fünf Treffern maßgeblich am Finaleinzug der Tschechoslowakei beteiligt. Das Finale ging gegen Gastgeber Italien verloren. © getty 4/22 WM 1938 in Frankreich: Der Brasilianer Leonidas kürte sich mit sieben Turniertoren zum Torschützenkönig. © getty 5/22 WM 1950 in Brasilien: Der Brasilianer Ademir begeisterte das heimische Publikum und schoss neun Tore bei der WM. © getty 6/22 WM 1954 in der Schweiz: Ungarn ging als absoluter Titelfavorit ins Turnier, Starstürmer Sandor Kocsis hatte bis zum Finalspiel elf Mal getroffen. Was danach passierte, ist Geschichte. © getty 7/22 WM 1958 in Schweden: Der Franzose Just Fontaine bleibt bis heute unerreicht. Mit 13 Toren bei der WM 1958 ist er Rekordhalter für die meisten Tore bei einer Weltmeisterschaft. © getty 8/22 WM 1962 in Chile: Der Brasilianer Garrincha schoss im Turnierverlauf vier Tore. Sein Teamkollege Vava, sowie Florian Albert, Walentin Iwanow, Dražan Jerković und Leonel Sánchez haben ebenfalls vier Mal getroffen. © imago 9/22 WM 1966 in England: Der Portugiese Eusebio avancierte mit neun Toren zum besten Torschützen des Turniers und errang mit Portugal den dritten Platz - das bis dato beste WM-Ergebnis der Selecao. © imago 10/22 WM 1970 in Mexiko: Der Bomber der Nation schlägt zu! Gerd Müller holte sich mit 10 Toren in der Turnierendrunde die Torjägerkanone. Nimmt man Müllers neun Tore aus der Qualifikation hinzu, ist er mit 19 Toren Rekordhalter des Gesamtwettbewerbs. © getty 11/22 WM 1974 in Deutschland: Der Pole Grzegorz Lato konnte bei Deutschlands Heim-WM sieben Mal knipsen. Für die Bialo-Czerwoni reichte es sogar zu Platz drei. © getty 12/22 WM 1978 in Argentinien: Der Goldene Schuh für den besten Torschützen bei einer WM wurde 1978 eingeführt. Passend zur Heim-WM holte sich der Argentinier Mario Kempes mit sechs Treffern den Titel und wurde ganz nebenbei noch Weltmeister. © getty 13/22 WM 1982 in Spanien: Der Italiener Paolo Rossi schoss die Squadra Azzura mit sechs Treffern zum Weltmeistertitel - und holte sich als zweiter Spieler überhaupt den Goldenen Schuh. © getty 14/22 WM 1986 in Mexiko: Gary Lineker wurde nach seinen sechs Treffern im Turnier der Goldene Schuh überreicht. Dennoch war für England im Viertelfinale gegen Argentinien Schluss. © getty 15/22 WM 1990 in Italien: Salvatore Schillaci erzielte in seiner Karriere insgesamt sieben Tore für die Squdra Azzurra. Sechs davon bei der WM im eigenen Land und Schillaci ging mit Goldnem Schuh und Goldenem Ball nach Hause. © getty 16/22 WM 1994 in den USA: Erstmalig fand eine Weltmeisterschaft in den USA statt. Dem Russen Oleg Salenko gelangen sechs Buden, doch damit war er nicht allein. © getty 17/22 WM 1994 in den USA: Auch der Bulgare Hristo Stoichkov hat den Ball sechs Mal im gegnerischen Tor untergebracht. Eines seiner Turniertore erzielte er im Viertelfinale gegen Deutschland zum Ausgleich. Das DFB-Tean schied sensationell aus. © getty 18/22 WM 1998 in Frankreich: Heute ist Davor Suker als Präsident des Kroatischen Fußball Verbands tätig, bei der WM 1998 verdiente er sich mit sechs Treffern den Goldenen Schuh. © getty 19/22 WM 2002 in Südkorea und Japan: 2002 fand eine WM erstmals in zwei Ländern statt. Ronaldo schoss Brasilien mit acht Treffern zum Weltmeistertitel. Die persönliche Auszeichnung des besten Torschützen gab es oben drauf. © getty 20/22 WM 2006 in Deutschland: Miroslav Klose holte sich bei der WM im eigenen Land mit fünf Treffern den Goldenen Schuh. Darüber hinaus ist Klose ist mit 16 Toren bei Weltmeisterschaften der alleinige Rekordtorschütze. © getty 21/22 WM 2010 in Südafrika: Mit gerade einmal 20 Jahren bekam Müller den Goldenen Schuh überreicht. Genauso wie David Villa, Wesley Sneijder und Diego Forlan schoss Müller im Turnier fünf Tore, er sammelte aber mehr Vorlagen und hatte daher die Nase vorn. © getty 22/22 WM 2014 in Brasilien: Vier Jahre später war Müller mit fünf Turniertreffern wieder nah dran, doch James Rodriguez erzielte einen Treffer mehr. Nach der WM folgte der 80-Millionen-Wechsel zu Real Madrid.

WM 2014: Lionel Messi wird überraschend bester Spieler des Turniers

Nach dem Weltmeistertitel von Deutschland im Jahr 2014 sorgte die Auszeichnung zum besten Spieler des Turniers für Aufregung. Nach dem Finalsieg von Deutschland gegen Argentinien war zu erwarten, dass ein deutscher Spieler geehrt wird. Schließlich waren mit Mats Hummels, Toni Kroos, Thomas Müller und Philipp Lahm gleich vier DFB-Spieler nominiert. Dennoch bekam Barca-Star Lionel Messi den Goldenen Ball, der seit 1982 vergeben wird.

Selbst für Argentinien-Legende Diego Maradona war es eine falsche Entscheidung. "Ich würde Lio den Himmel schenken", sagte er dem venezolanischen TV-Sender Telesur. "Aber wenn es nicht gerecht ist und die 'Marketing-Leute' wollen, dass er etwas gewinnt, was er nicht gewonnen hat, dann ist das ungerecht", so Maradona. Paul Breitner nannte die Wahl zudem eine "Farce".

Goldener Schuh: Alle Gewinner in der Übersicht

Jahr Gastgeberland Gewinner Nationalität 1982 Spanien Paolo Rossi Italien 1986 Mexiko Diego Maradona Argentinien 1990 Italien Salvatore Schillaci Italien 1994 USA Romario Brasilien 1998 Frankreich Ronaldo Brasilien 2002 Japan/Südkorea Oliver Kahn Deutschland 2006 Deutschland Zinedine Zidane Frankreich 2010 Südafrika Diego Forlan Uruguay 2014 Brasilien Lionel Messi Argentinien

Goldener Handschuh: Neuer beerbt Kahn, Buffon und Casillas

1994 wurde zu Ehren von Russlands Legenden-Torwart Lew Jaschin eine Auszeichnung für den besten Torhüter des Turniers ins Leben gerufen. Die ersten vier Preise trugen dementsprechend seinen Namen. Die Gewinner von 1994 bis 2006 waren Michel Preud'homme (Belgien), Fabien Barthez (Frankreich), Oliver Kahn (Deutschland) und Gianluigi Buffon (Italien).

Seit 2010 heißt der Preis nun "Goldener Handschuh". Beim Turnier in Südafrika durfte sich der spanische Weltmeister Iker Casillas über die Ehrung freuen. Manuel Neuer war 2014 schließlich der zweite deutsche Torhüter, der diese Auszeichnung bekam. Der Bayern-Torwart glänzte beim Turnier in Brasilien immer wieder mit starken Paraden und machte durch sein frühes Herauslaufen auf sich aufmerksam. Nicht umsonst wurde er von der Presse "Manu, der Libero" genannt.

Kolumbien, Spanien und Co.: Die fairsten Mannschaften

Kurios war 2014 auch die Wahl der fairsten Mannschaft des Turniers. Die Technische Studien-Gruppe (TSG) der FIFA entschied sich für Kolumbien, die in fünf Spielen fünf Gelbe Karten sammelte. Zum Vergleich: Deutschland bekam in sieben Spielen nur sechs Verwarnungen.

Zudem kam die Wahl bei den Brasilianern nicht gut an. Im Viertelfinale zwischen den südamerikanischen Teams traf Kolumbiens Juan Zuniga den damaligen Barca-Star Neymar so schwer am Rücken, dass dieser im Halbfinale gegen Deutschland verletzungsbedingt ausfiel.

Fair Play Award: Die Gewinner auf einen Blick

Jahr Gastgeberland Gewinner 1970 Mexiko Peru 1974 Deutschland Deutschland 1978 Argentinien Argentinien 1982 Spanien Brasilien 1986 Mexiko Brasilien 1990 Italien England 1994 USA Brasilien 1998 Frankreich England/Frankreich 2002 Japan/Südkorea Belgien 2006 Deutschland Brasilien/Spanien 2010 Südafrika Spanien 2014 Brasilien Kolumbien

Beste junge Spieler: Lukas Podolski, Thomas Müller und Paul Pogba

Seit der WM 2006 wird auch der beste junge Spieler geehrt. Die Nominierten dürfen nicht älter als 21 Jahre sein, zudem muss es die erste Weltmeisterschaft des jeweiligen Profis sein. Die TSG der FIFA bewertet dabei neben technischen Fähigkeiten auch das Fairplay der Fußballer.

© getty

Zweimal gewann bisher ein Deutscher. Bei der Heim-WM schnappte sich Lukas Podolski den Titel. In Erinnerung bleibt sein Doppelpack im Achtelfinale gegen Schweden. Vier Jahre später war schließlich Thomas Müller der beste junge Spieler. Als Torschützenkönig war es keine Überraschung, dass der Münchner die Auszeichnung erhielt. 2014 gewann der Franzose Paul Pogba.