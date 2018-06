WM 2018 - Spiel um Platz drei: Gibt es ein kleines Finale bei der Weltmeisterschaft in Russland?

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN World Cup Russland -

Saudi-Arabien (Highlights) World Cup Ägypten -

Uruguay (Highlights) World Cup Marokko -

Iran (Highlights) World Cup Portugal -

Spanien (Highlights) World Cup Frankreich -

Australien (Highlights) World Cup Argentinien -

Island (Highlights) Segunda División Valladolid -

Numancia Serie B Frosinone -

Palermo World Cup Peru -

Dänemark (Highlights) World Cup Kroatien -

Nigeria (Highlights) World Cup Costa Rica -

Serbien (Highlights) World Cup Deutschland -

Mexiko (Highlights) World Cup Brasilien -

Schweiz (Highlights) World Cup Schweden -

Südkorea (Highlights) World Cup Belgien -

Panama (Highlights) World Cup Tunesien -

England (Highlights) World Cup Kolumbien -

Japan (Highlights) World Cup Polen -

Senegal (Highlights) World Cup Russland -

Ägypten (Highlights) World Cup Portugal -

Marokko (Highlights) World Cup Uruguay -

Saudi-Arabien (Highlights) World Cup Iran -

Spanien (Highlights) World Cup Dänemark -

Australien (Highlights) World Cup Frankreich -

Peru (Highlights) World Cup Argentinien -

Kroatien (Highlights) World Cup Brasilien -

Costa Rica (Highlights) World Cup Nigeria -

Island (Highlights) World Cup Serbien -

Schweiz (Highlights) World Cup Belgien -

Tunesien (Highlights) World Cup Südkorea -

Mexiko (Highlights) World Cup Deutschland -

Schweden (Highlights) World Cup England -

Panama (Highlights) World Cup Japan -

Senegal (Highlights) World Cup Polen -

Kolumbien (Highlights) World Cup Saudi-Arabien -

Ägypten (Highlights) World Cup Uruguay -

Russland (Highlights) World Cup Spanien -

Marokko (Highlights) World Cup Iran -

Portugal (Highlights) World Cup Australien -

Peru (Highlights) World Cup Dänemark -

Frankreich (Highlights) World Cup Nigeria -

Argentinien (Highlights) World Cup Island -

Kroatien (Highlights) J2 League Fagiano -

Tokyo Verdy World Cup Südkorea -

Deutschland (Highlights) World Cup Mexiko -

Schweden (Highlights) World Cup Schweiz -

Costa Rica (Highlights) World Cup Serbien -

Brasilien (Highlights)

Einen Tag vor dem Endspiel gibt es bei einer Weltmeisterschaft das sogenannte Spiel um Platz drei. Auch bei der WM 2018 in Russland wird das "kleine Finale" ausgetragen. SPOX liefert die passenden Informationen zu der Partie.

Das Spiel der Spiele bei einer Weltmeisterschaft ist natürlich das Finale. Doch auch das Spiel um Platz drei ist aufgrund seines Prestige-Charakters nicht ganz unwichtig.

WM: Was ist das Spiel um Platz drei?

In einem Turnier mit K.o.-Phasen ist es nicht möglich, eine klare Reihenfolge des Abschneidens der einzelnen Mannschaften festzulegen. Einzige Ausnahmen: die Plätze eins bis vier.

Der Weltmeister hat selbstredend Platz eins sicher, der Verlierer des Finals Platz zwei. Die beiden Verlierer der Halbfinals streiten sich im Spiel um Platz drei, das seit 1934 mit Ausnahme von 1950 immer ausgetragen wurde, um die entsprechende Position.

Wirklich beliebt ist das besagte Match nicht, immerhin haben die Teilnehmer nur wenige Tage zuvor eine Niederlage kassiert und damit den großen Traum vom WM-Titel ausgeträumt. Nationaltrainer geben in diesem Spiel daher häufig der zweiten Riege die Chance auf einen Einsatz.

Übrigens: Bei der Europameisterschaft wird schon seit 1980 auf das Spiel um Platz drei verzichtet.

© getty

Wann und wo findet das Spiel um Platz drei bei der WM 2018 statt?

Traditionell findet das Spiel der beiden Verlierer der Semifinals immer einen Tag vor dem Endspiel statt. 2018 wird die Partie am Samstag, den 14. Juli, um 16 Uhr deutscher Zeit in St. Petersburg ausgetragen. Das Finale steigt am Sonntag in Moskau (Anpfiff 17 Uhr).

WM 2018: Wo wird das Spiel um Platz drei im TV und Livestream übertragen?

Weil das ZDF in diesem Jahr die Übertragungsrechte für das Finale hat, zeigt die ARD das Spiel um Platz drei. Die Partie ist sowohl im Free-TV als auch im Livestream zu sehen.

SPOX wird darüber hinaus das Spiel um Platz drei - wie alle anderen WM-Spiele auch - in einem Liveticker begleiten. Eine Übersicht zum Programm gibt es hier.

Deutschland beim Spiel um Platz drei

Kein Team war im Spiel um Platz drei so oft vertreten wie die deutsche Nationalmannschaft. Ganze fünf Mal stand das DFB-Team schon im kleinen Finale, vier Mal holte man sich WM-Bronze ab. Deutschland ist auch die einzige Nation, die ihren "Titel" verteidigen konnte.

© getty

Spiel um Platz drei: Ergebnisse und Teilnehmer

Unten stehend findet sich eine Liste mit den Nationen, die am häufigsten WM-Dritter wurden. Nur vier Teams haben mehr als einmal Platz drei geholt.