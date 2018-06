OPTA und Amazon entwickeln revolutionäres WM Quiz: Zeige Alexa, was du kannst!

NBA Fr 22.06. Draft: Schafft Mo Wagner den Sprung in die NBA? World Cup Dänemark -

Fußball, bekanntlich die schönste Nebensache der Welt, ist gerade in diesem Sommer wieder das Thema Nummer 1. Ob im Büro, am Mittagstisch bei Großmutter oder in der Kneipe ums Eck, über das runde Leder und die 22 Protagonisten am Feld kann man immer vortrefflich diskutieren. Einer von Millionen Teamchefs oder doch ein echter Experte? Finde es heraus mit dem neuen OPTA FRANZ WM Quiz!

Mit einem Portfolio von über 400 Fragen zum Thema WM prüft dich OPTA FRANZ gemeinsam mit ALEXA gnadenlos auf Herz und Nieren und findet heraus, ob du ein wahrer Profi auf dem Gebiet Fußball bist.

Basierend auf der Datenbank von Marktführer OPTA wurde rechtzeitig zum wichtigsten Sportereignis des Jahres der ultimative Härtetest für alle Fußballfans entwickelt. Ob alleine zur Vorbereitung für das wichtige Spiel deines Teams oder als Gruppe beim gemeinschaftlichen Public Viewing im Stammlokal, das OPTA FRANZ QUIZ ist ideal für jeden Zeitpunkt.

Was brauche ich um das OPTA FRANZ WM QUIZ und AMAZON ALEXA zu nutzen?

Amazon Account

Amazon Echo oder Amazon Echo Dot

Jede Menge Fußballwissen

Diese und noch viele weitere spannende Fragen erwarten dich beim OPTA FRANZ WM QUIZ:

Nennen den einzigen Spieler, der einen Hattrick in einem WM-Finale erzielen konnte?

Welcher Spieler erhielt die schnellste rote Karte in der WM-Geschichte?

Welche Begegnung fand am häufigsten bei einer WM statt?

Du kannst alle Fragen richtig beantworten? Dann hol dir das OPTA FRANZ WM QUIZ jetzt als Download im Amazon Alexa Store