WM 2018 ohne Holland: Ausscheiden, Qualifikation und Trainerwechsel bei der Oranje

Die Weltmeisterschaft 2018 findet ohne den deutschen Nachbarn Niederlande statt. SPOX zeigt, warum wir ohne Holland zur WM fahren.

Vor Beginn des Turniers in Russland haben sich in einem Freundschaftsspiel mit Italien und den Niederlanden zwei Fußballgrößen 1:1 getrennt. Allerdings werden beide Mannschaften nicht bei der WM auf dem Platz stehen.

WM 2018 ohne Holland: Das Abschneiden in der Qualifikation

Nachdem die Niederlande bereits bei der EM 2016 zuschauen musste, hat sie auch die Qualifikation zur Weltmeisterschaft in Russland verpasst. Der WM-Dritte von 2014 belegte in der Qualifikationsgruppe A den dritten Platz hinter Frankreich und Schweden.

Mannschaft Spiele Siege Remis Niederlagen Tordifferenz Punkte 1 Frankreich 10 7 2 1 12 23 2 Schweden 10 6 1 3 17 19 3 Niederlande 10 6 1 3 9 19 4 Bulgarien 10 4 1 5 -5 13 5 Luxemburg 10 1 3 6 -18 6 6 Weißrussland 10 1 2 7 -15 5

WM 2018 ohne Holland: So lief die Qualifikation der Niederländer

Die Qualifikation zur Weltmeisterschaft in Schweden begann bereits ernüchternd für Oranje: In Schweden kam das Team nicht über ein 1:1 hinaus, gegen den zweiten großen Konkurrenten Frankreich verlor die Mannschaft am dritten Spieltag vor eigener Kulisse mit 0:1.

Der wohl größte Tiefschlag für die Mannschaft war eine 0:2-Niederlage in Bulgarien, wenige Monate später ging die Niederlande mit 0:4 in Paris unter. Am letzten Spieltag hätte die Mannschaft für das Erreichen des zweiten Platzes dann mit sieben Tore Unterschied gegen Schweden gewinnen müssen, kam aber nicht über ein 2:0 hinaus.

Datum Heimteam Gastteam Punkte 6.09.16 Schweden Niederlande 1:1 7.10.16 Niederlande Belarus 4:1 10.10.16 Niederlande Frankreich 0:1 13.11.16 Luxemburg Niederlande 1:3 25.03.17 Bulgarien Niederlande 2:0 9.06.17 Niederlande Luxemburg 5:0 31.08.17 Frankreich Niederlande 4:0 3.09.17 Niederlande Bulgarien 3:1 7.10.17 Belarus Niederlande 1:3 10.10.17 Niederlande Schweden 2:0

WM-Qualifikation: Holland scheitert trotz Trainerwechsel

Nach dem blamablen Aufritt in Bulgarien entließ die Niederlande ihren Nationaltrainer Danny Blind und ersetzte ihn durch Dick Advocaat. Advocaat war bereits von 2002 bis 2004 Bondscoach. Doch auch er konnte das Team nicht zur WM führen, verlor in Frankreich sogar 0:4.

© getty

Diese Stars aus Holland verpassen die WM

Arjen Robben (33), Wesley Sneijder (33) und Robin van Persie (34) werden altersbedingt wohl an keinem großen Turnier mehr für Holland teilnehmen. Das Trio hat über Jahre den niederländischen Fußball geprägt.