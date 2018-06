Neymar vor der WM 2018 im Interview: "Auf die Ablösesumme bin ich nicht stolz"

World Cup Russland -

Mit einer Ablösesumme von 222 Millionen Euro ist Neymar der teuerste Fußballer der Welt. Nach der Rückkehr von seiner monatelangen Verletzung will der Gillette-Markenbotschafter bei der WM 2018 in Russland mit Brasilien Weltmeister werden.

Im Interview spricht Neymar über seinen großen Kindheitstraum, das Leben als Superstar und die 1:7-Niederlage gegen Deutschland bei der WM 2014 in Brasilien.

SPOX: Neymar, wann fing es bei Ihnen an, dass Sie der Fußball faszinierte?

Neymar: Sehr früh. Ich bin als kleines Kind irgendwann einmal ins Stadion des FC Santos mitgenommen worden. Das war eindeutig der Ausgangspunkt meiner Leidenschaft für den Fußball. Ein paar Stadionbesuche später war es endgültig um mich geschehen. Ich bin ein echter Santos-Fan geworden und habe parallel dazu selbst mit dem Kicken angefangen.

SPOX: War es damals schon Ihr Ziel, zu einem weltweiten Superstar zu werden oder hätte es Ihnen gereicht, einfach nur Fußballprofi zu werden?

Neymar: Nein, ich wollte immer etwas Besonderes sein. Das war schon sehr früh mein Ziel - eigentlich ab dem Zeitpunkt, an dem ich in einem Klub Fußball spielte. Das war mit elf Jahren. Es mag sich plump anhören, aber ich habe ab dann versucht, jeden einzelnen Tag besser zu werden und an mein Maximum zu gehen. Ich habe wirklich jeden Tag meines Lebens dafür gearbeitet und geopfert, um eines Tages Profi zu werden. Das war der einzige Traum, den ich je hatte. Ich träumte davon, für Santos in der ersten Mannschaft zu spielen, ins Nationalteam eingeladen zu werden und eines Tages nach Europa zu gehen. Damals war nicht absehbar, dass mir das gelingen wird, doch ich dachte ständig daran. Für mich gab es nichts anderes.

© spox

SPOX: Gab es eine bestimmte Phase, in der Ihnen klar wurde, dass Sie zumindest einen gewissen Teil Ihres Traums erreichen werden?

Neymar: Den einen Zeitpunkt gab es nicht. Das war eher eine Entwicklung, die nach und nach darauf zusteuerte. Ich trainierte wie ein Verrückter mit meinem Ziel vor Augen. Das Ganze vollzog sich letztlich auf natürliche Art und Weise, würde ich sagen. Ich habe als Jugendlicher ja keinen Weg eingeschlagen, den vor mir noch niemand gegangen ist.

SPOX: Ein paar Jahre nach Ihrem Eintritt in einen Fußballverein hat ein anderer 222 Millionen Euro für Sie gezahlt. Sie sind jetzt der teuerste Fußballspieler aller Zeiten. Macht Sie das stolz?

Neymar: Auf die Ablösesumme bin ich nicht stolz und auch nicht darauf, der teuerste Spieler aller Zeiten zu sein. Das ist einfach nur Geld und sonst nichts. Dafür kann ich nichts. Ich persönlich hätte weniger für mich gezahlt. (lacht)

SPOX: Was macht Sie dann stolz?

Neymar: Ich bin stolz darauf, dass ich mein Ziel erreicht habe, das ich mir als Kind gesetzt habe. Das war und ist für mich am wichtigsten. Es macht mich natürlich auch stolz, bei meinen Vereinen immer willkommen gewesen zu sein und dort viele sportliche Ziele erreicht zu haben. Man muss als Spieler immer zeigen, wer man ist und sich behaupten. Lediglich auf die Ablösesumme zu verweisen, hilft dir nicht weiter und sagt auch nichts darüber aus, wie gut du wirklich bist.

SPOX: Sind Sie eigentlich noch mit Freunden von früher in Kontakt?

Neymar: Natürlich, mit sehr vielen sogar. Man sieht sich zwar leider nicht regelmäßig, aber heutzutage ist das ja auch kein größeres Problem mehr. Zwei meiner engsten Freunde sind hier mit mir in Paris. Es ist mir wichtig, diesen Rückhalt zu spüren. Durch sie leben die Erinnerungen an meine Kindheit in Brasilien immer wieder auf und das brauche ich auch. Ich möchte diese Zeit nicht aus meinem Gedächtnis streichen.

SPOX: Sie sind 26 Jahre alt und haben in Ihrer Karriere schon vieles erlebt. Was würden Sie als den größten Fehler bezeichnen?

Neymar: Ich habe sehr viele Fehler gemacht, da kann ich keinen bestimmten herauspicken. Letztlich habe ich immer daraus gelernt und manches würde mir heute bestimmt nicht mehr passieren. Ich bereue diese Fehler aber nicht und würde auch nicht in der Zeit zurückreisen wollen, um manche davon ungeschehen zu machen. Anfangs habe ich mich häufiger darüber geärgert. Mir wurde mit der Zeit allerdings bewusst, dass es natürlich ist, gerade in einem jüngeren Alter Fehler zu machen. Daran wächst man und das ist einfach menschlich. Das steht am Ende über allem: Ich bin auch nur ein Mensch wie jeder andere.

SPOX: Würden Sie gerne ein anonymeres Leben führen können, das nicht auf Schritt und Tritt verfolgt wird?

Neymar: Selbstverständlich. Ich hoffe, diese Antwort überrascht Sie jetzt nicht? (lacht)

FIFA 18 WM: Die Werte der brasilianischen Nationalmannschaft © getty 1/31 EA Sports hat die Werte der brasilianischen Nationalmannschaft für die WM 2018 in Russland veröffentlicht. Neymar schlägt alle und ein Ex-Kölner fällt ab. SPOX gibt einen Überblick. © getty 2/31 TOR - Alisson (AS Roma): Gesamtstärke 84. © getty 3/31 Diego Alves (Flamengo): Gesamtstärke 82. (nicht im finalen Kader) © getty 4/31 Ederson (Manchester City): Gesamtstärke 83. © getty 5/31 ABWEHR - Dani Alves (Paris Saint-Germain): Gesamtstärke 86. (nicht im finalen Kader) © getty 6/31 Danilo (Manchester City): Gesamtstärke 79. © getty 7/31 Fagner (Corinthians): Gesamtstärke 77. © getty 8/31 Pedro Geromel (Gremio Porto Alegre): Gesamtstärke 78. © getty 9/31 Filipe Luis (Atletico Madrid): Gesamtstärke 85. © getty 10/31 David Luiz (FC Chelsea): Gesamtstärke 84. (nicht im finalen Kader) © getty 11/31 Marcelo (Real Madrid): Gesamtstärke 87. © getty 12/31 Marquinhos (Paris Saint-Germain): Gesamtstärke 85. © getty 13/31 Joao Miranda (Inter Mailand): Gesamtstärke 87. © getty 14/31 Alex Sandro (Juventus Turin): Gesamtstärke 84. (nicht im finalen Kader) © getty 15/31 Thiago Silva (Paris Saint-Germain): Gesamtstärke 86. © getty 16/31 MITTELFELD - Casemiro (Real Madrid): Gesamtstärke 86. © getty 17/31 Philippe Coutinho (FC Barcelona): Gesamtstärke 88. © getty 18/31 Fernandinho (Manchester City): Gesamtstärke 84. © getty 19/31 Fred (Shakhtar Donetsk): Gesamtstärke 81. © getty 20/31 Giuliano (Fenerbahce): Gesamtstärke 83. (nicht im finalen Kader) © getty 21/31 Lucas Lima (Palmeiras): Gesamtstärke 82. (nicht im finalen Kader) © getty 22/31 Oscar (Shanghai SIPG): Gesamtstärke 83. (nicht im finalen Kader) © getty 23/31 Paulinho (FC Barcelona): Gesamtstärke 87. © getty 24/31 Renato Augusto (Beijing Guoan): Gesamtstärke 85. © getty 25/31 Willian (FC Chelsea): Gesamtstärke 85. © getty 26/31 STURM - Douglas Costa (Juventus Turin): Gesamtstärke 83. © getty 27/31 Roberto Firmino (FC Liverpool): Gesamtstärke 84. © getty 28/31 Hulk (Shanghai SIPG): Gesamtstärke 83. (nicht im finalen Kader) © getty 29/31 Gabriel Jesus (Manchester City): Gesamtstärke 85. © getty 30/31 Neymar (Paris Saint-Germain): Gesamtstärke 93. © getty 31/31 Taison (Shakhtar Donetsk): Gesamtstärke 82.

SPOX: Kein Stück.

Neymar: Dennoch bin ich Gott sehr dankbar, dass ich zu dem wurde, der ich nun bin. Ich bin auch wirklich sehr dankbar dafür, viele Fans zu haben, die meine Karriere und mein Leben begleiten. Ich wäre aber auch manchmal gerne einfach nur ein stinknormaler Typ, der in der Lage ist, noch häufiger mit seinem Sohn und seiner Familie zusammen zu sein. Meine Privatsphäre könnte sehr gerne größer sein. Andererseits bin ich ja sozusagen auch selbst schuld daran. Ich habe mir gewünscht, erträumt und gehofft, einer der besten Fußballer der Welt zu werden. Dieses Leben habe ich mir also seit meiner Kindheit so erarbeitet. Darüber freue ich mich am meisten und deshalb darf und will ich mich auch nicht beschweren.

SPOX: Was machen Sie denn privat am liebsten?

Neymar: Große Geheimnisse sollte ich besser nicht verraten, denn wenn ich das tue, ist es schnell vorbei mit der Privatsphäre. (lacht) Es kommt bei mir immer auf den Tag und meine Laune an, manchmal auch auf das Wetter. Ich bin grundsätzlich sehr gerne zu Hause in den eigenen vier Wänden mit meiner Familie um mich herum. Wenn ich einmal privat vor die Tür gehe, dann meist mit meinem Sohn.

SPOX: Seit vergangenem Sommer gehen Sie in Paris privat vor die Tür. Wie empfanden Sie die erste Zeit in Frankreich und worin besteht für Sie der größte Unterschied zu den Brasilianern?

Neymar: Am wichtigsten war, dass ich nach meiner Ankunft auf Anhieb gut in Form war, ordentliche Spiele abgeliefert habe und wir in dieser Saison einige Titel gewonnen haben. Ich fühle mich in Paris wohl. Der Unterschied zwischen Franzosen und Brasilianern ist schon gewaltig. Die Brasilianer sind grundsätzlich lockerer und feierwütiger als die Europäer. Das sind für mich eigentlich die deutlichsten Merkmale. Die Europäer sind im Vergleich dazu in vielen Lebensbereichen sehr diszipliniert.

Neymar: Die Karrierestatistik in Verein und Nationalmannschaft

Team Zeit Spiele Tore Brasilien seit 2010 84 54 FC Santos 2009 bis 2013 134 70 FC Barcelona 2013 bis 2017 209 112 Paris Saint-Germain seit 2017 30 28

SPOX: Die WM steht vor der Tür und Sie sind rechtzeitig von Ihrer dreimonatigen Verletzungspause zurückgekehrt. 2014 flog die Selecao nach einer 1:7-Niederlage gegen Deutschland aus dem Heimturnier - und Sie mussten verletzt zusehen. Wie blicken Sie heute darauf zurück?

Neymar: Das war eine riesengroße Niederlage - für jeden Brasilianer. Entsprechend natürlich auch für mich, denn obwohl ich nicht aktiv auf dem Feld stand, gehörte ich zur Mannschaft. Ich fühlte mich genauso geschlagen wie sie und war betroffen wie jeder andere auch. Die Erwartungen an uns im eigenen Land waren fast unmenschlich hoch und Deutschland ein exzellenter Gegner. Wir wussten, dass es schwer werden würde. Leider ist es so gekommen, wie es gekommen ist. Jetzt haben wir bald endlich wieder die Möglichkeit, die letzte WM wegzuwischen. Vielleicht treffen wir ja wieder auf Deutschland - und dann gibt es hoffentlich eine echte Revanche.

SPOX: Hätte es Deutschland an diesem Tag schwerer gehabt, wenn Sie damals mitgespielt hätten?

Neymar: Ich würde dieses Spiel auf jeden Fall sehr, sehr gerne noch einmal spielen. Mit mir auf dem Feld. Ich glaube, dann wäre das Ergebnis schon anders ausgefallen. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Leider hat damals das Schicksal entschieden. Das muss ich akzeptieren, auch wenn es immer noch schwer ist.