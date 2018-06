WM-Liveticker heute: Weltmeisterschaft 2018 live verfolgen

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN World Cup Brasilien -

Auch am Freitag stehen bei der WM 2018 wieder drei Partien an. Wer die Spiele nicht live im TV sehen kann und trotzdem nicht auf alle relevanten Infos verzichten will, verfolgt die Matches im Liveticker. Hier gibt es die Übersicht zu den Livetickern bei der WM.

Derzeit läuft bei der WM 2018 die Gruppenphase. Hier gibt es einen Überblick über alle Partien und Gruppen.

WM 2018 heute im Liveticker

Am Freitag steht für Brasilien der zweite Einsatz bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland auf dem Programm. Nachdem die Selecao im ersten Gruppenspiel gegen die Schweiz nicht über ein Remis hinaus kam, steht sie nun bereits unter Druck. Gegen Costa Rica muss Brasilien auf jeden Fall gewinnen, geht aber auch als klarer Favorit in die Partie.

Im zweiten Spiel des Tages stehen sich Nigeria und Island gegenüber. Während Island im ersten Spiel gegen Argentinien ein Unentschieden erkämpfte, verlor Nigeria gegen Kroatien. Bei einer Niederlage wäre das Achtelfinale für die Afrikaner dementsprechend nicht mehr erreichbar. Island hingegen könnte mit einem Sieg einen großen Schritt Richtung Achtelfinale machen.

Zum Abschluss trifft Serbien auf die Schweiz. Nach dem Auftaktsieg gegen Costa Rica haben die Serben eine starke Ausgangslage in der Gruppe E. Aber auch die Schweiz hat noch alles in der eigenen Hand: Mit einem Sieg würden die Eidgenossen an Serbien vorbeiziehen. Hier gibt's die Übersicht zu den Livetickern:

© getty

WM heute live: Brasilien, Schweiz, Serbien im Einsatz

Gruppe Spiel Uhrzeit E Brasilien - Costa Rica 14 Uhr D Nigeria - Island 17 Uhr E Serbien - Schweiz 20 Uhr

WM 2018, Liveticker: SPOX tickert alle Spiele

SPOX hat eine große Palette an Sport-Events im Angebot: Neben Fußball tickert SPOX unter anderem auch die Formel 1, Handball, Basketball, Darts, Eishockey und viele weitere ausgewählte Highlights.

Bei der WM 2018 bietet SPOX zu jedem Spiel einen eigenen Liveticker. Hier geht's zur Gesamtübersicht.

© getty

WM 2018: Livestreams und TV

Die öffentlich-rechtlichen Sender haben Rechte für alle Spiele der WM, wobei sich die ARD und ZDF die Partien aufteilen. Zusätzlich hat Sky die Übertragungsrechte für ausgewählte Highlights. Alle genaueren Informationen zur Übertragung gibt es hier.

Rund 40 Minuten nach dem Abpfiff gibt es zudem alle Highlights auf DAZN.